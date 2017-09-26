37 семей из взорвавшегося дома в Волгограде купили новые квартиры

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, люди получили жилищные сертификаты и приобрели жилье на первичном и вторичном рынках. Еще три семьи в скором времени получат сертификаты на покупку квартир. По четырем семьям документы находятся в стадии оформления.