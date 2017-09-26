37 семей из взорвавшегося дома в Волгограде купили новые квартиры
37 семей из 44, жившие в обрушившемся
37 семей из 44, жившие в обрушившемся
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, люди получили жилищные сертификаты и приобрели жилье на первичном и вторичном рынках. Еще три семьи в скором времени получат сертификаты на покупку квартир. По четырем семьям документы находятся в стадии оформления.
Напомним, что взрыв в доме № 60 по проспекту Университетский прогремел 16 мая. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело, задержаны три человека. В результате происшествия погибло четыре человека, 11 пострадало. 47 семей остались без крова.