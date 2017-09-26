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14:43 (мск), источник: АиФ Омск

С закрытием Юбилейного моста изменят движение по центральным улицам Омска

На дорогах появятся дополнительные полосы и новые знаки, изменится режим работы светофоров.

Источник: Аргументы и факты

Значительные изменения в организации движения на центральных улицах Омска появятся после закрытия Юбилейного моста на капремонт. Об этом на пресс-конференции сообщил замдиректора департамента транспорта Вадим Кормилец.

Одним из основных участков, которые претерпят изменения, станет пересечение пр. Маркса и ул. Лермонтова. На подходе к перекрёстку со стороны остановки «Детский мир» вместо существующих трёх полос появятся четыре: три в прямом направлении, четвёртая — (крайняя левая) по-прежнему для поворота в сторону остановки «Краеведческий музей». На противоположном подъезде к перекрёстку допсекция для поворота направо будет гореть постоянно.

«Конфликт со встречным потоком, поворачивающими налево появится, но автомобили будут вливаются каждый по своей полосе в две в сторону площади Бухгольца», — объяснил Кормилец.

На участке ул. Гагарина от здания мэрии до пересечения с ул. Гусарова изменения уже ввели: с правой стороны — там, где раньше парковались омичи, установлен знак «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор». Такие же появятся на ул. Гусарова на участке от Чапаева (выезд от ТЦ) до Фрунзе.

«На этом подходе будет движение по трём полосам. Первая направо и прямо, вторая прямо, третья — налево. Конфликта со встречным потоком не будет, потому что есть смещение за счёт расширения одной полосы, с которой транспорт сейчас поворачивает на Фрунзенский мост», — добавил замдиректора департамента.

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По ул. Либкнехта от Гагарина до Краснофлотской будет организовано двухстороннее движение. На улицах Либкнехта, Тюменская и Больничном переулке также будет знак «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор».

Для увеличения транзитного потока скорректируют режим работы восьми светофоров, в том числе на перекрёстках Герцена — Интернациональная, Гусарова- Фрунзе, Маркса — Думская, Маркса — Лермонтова, 10 лет октября — Жукова.

«Это первый, более узкий круг. Состояние потоков будет постоянно мониториться. Если потребуется, пойдём вторым кругом — будет более широкое кольцо светофоров, подлежащих дальнейшей корректировке», — рассказал Вадим Кормилец.

Сохранится возможность подъехать с Любинского проспекта к перекрётску Ленина — Щербанёва — Партизанская, где будет разрешено поворачивать налево на Щербанёва.

«С трудом и с осложнениями, безусловно, будет двигаться транспорт в центральной части города. 70% потока уйдёт на Гагарина, 15−20% Жукова, остальные через Левобережье, Ленинградский мост, — отметил Вадим Кормилец. — Не будут показательными первые дни и даже первая неделя из-за хаотичности движения — люди будут пробовать разные маршруты. Через неделю-две всё встанет на свои места».

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