В Крыму начали разработку регионального закона о курортном сборе
Власти Крыма приступили к разработке регионального закона о введении курортного сбора, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по
Власти Крыма приступили к разработке регионального закона о введении курортного сбора, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Власти Крыма приступили к разработке регионального закона о введении курортного сбора, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по
Президент России Владимир Путин 30 июля подписал закон о возможности введения курортного сбора в ряде регионов. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять свои законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря.
«Мы приступили к разработке законопроекта. Свои предложения готовит минэкономразвития, минтуризма, общественная палата, комитет крымского парламента по
По его словам, республика прорабатывает несколько вариантов курортного сбора, окончательной позиции пока нет.
«После прохождения всех юридических процедур окончательный вариант законопроекта будет вынесен на сессию государственного совета и утвержден в первом и втором чтении до 1 декабря», — отметил собеседник агентства.