В Челябинске расширят возможности пересадочного билета и введут безналичный расчет на транспорте

Как сообщили в Челябинской городской думе, эту услугу планируется презентовать уже в конце сентября. Для введения безналичной оплаты все автобусы, троллейбусы и трамваи оснащаются специальными банковскими терминалами. В первое время будут приниматься карты Сбербанка, а вскоре к нему, возможно, присоединятся СМП, Промстройбанк и другие банки, вошедшие в эту систему.

Кроме того, в Челябинске планируют в полтора раза увеличить время действия пересадочного билета в общественном транспорте. Как уже сообщало агентство, пересадочный билет действует в Челябинске с апреля 2017 года. Оплатив проезд по транспортной карте, пассажир может в течение часа совершать неограниченное количество бесплатных пересадок в трамваях, троллейбусах, автобусах. А доплатив 13 рублей, сможет проехать и в некоторых маршрутных такси. При этом обязательно нужно попросить пробить единый билет. Теперь пассажиру будет даваться 1,5 часа (90 минут) на пересадку. Соответствующее решение управление транспорта администрации города примет в ближайшее время.

Помимо этого, депутаты Гордумы предложили проработать вопрос покупки пересадочного билета за наличные деньги непосредственно во время поездки. И этот вопрос удалось решить. В скором времени пассажиры смогут оплачивать составной маршрут прямо в салоне транспорта.