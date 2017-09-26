С июня 2018 года из Минска начнут летать чартеры в турецкий Даламан

В некотором роде регион Даламан, в который входят курорты Мармарис, Дальян, Фетхие, Гечек, находился в тени «раскрученной» Анталии, хотя идентичен с ней по погодным условиям. Камерный, с большим количеством лесов и заповедников — именно здесь живут черепахи каретта и голубые крабы, — а также уникальных исторических памятников, за последний год он испытал всплеск интереса со стороны туристов из СНГ. Однако белорусы могли добраться до него лишь рейсами из Киева, Москвы или Вильнюса. Визит на «Турбизнес-2017» директора Международного аэропорта Даламан призван изменить ситуацию.