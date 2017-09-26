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15:19 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

С июня 2018 года из Минска начнут летать чартеры в турецкий Даламан

Завтра, 27 сентября, стартует 24 Международная выставка «Турбизнес-2017», которая поможет определиться с планами не только на осенний и зимний отдых, но и представит новинки следующего летнего сезона. Одной из них станут регулярные, раз в десять дней, чартеры из Минска в турецкий аэропорт Даламан — ворота уникального региона, пока еще мало известного массовому белорусскому туристу. Презентация возможностей этого направления прошла накануне открытия турфорума в Минске.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В некотором роде регион Даламан, в который входят курорты Мармарис, Дальян, Фетхие, Гечек, находился в тени «раскрученной» Анталии, хотя идентичен с ней по погодным условиям. Камерный, с большим количеством лесов и заповедников — именно здесь живут черепахи каретта и голубые крабы, — а также уникальных исторических памятников, за последний год он испытал всплеск интереса со стороны туристов из СНГ. Однако белорусы могли добраться до него лишь рейсами из Киева, Москвы или Вильнюса. Визит на «Турбизнес-2017» директора Международного аэропорта Даламан призван изменить ситуацию.

Также ведутся переговоры о создании в регионе тренировочной базы для белорусских серферов — этот вид спорта включен в число олимпийских. Спорт — еще одна специализация этой туристской дестинации: 5—8 октября здесь пройдет чемпионат мира по кайтсерфингу, а 28 октября — международный марафон Dalyan caretta run.

Выставка «Турбизнес-2017» продлится по 29 сентября.

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