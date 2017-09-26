С июня 2018 года из Минска начнут летать чартеры в турецкий Даламан
Завтра, 27 сентября, стартует 24 Международная выставка «Турбизнес-2017», которая поможет определиться с планами не только на осенний и зимний отдых, но и представит новинки следующего летнего сезона. Одной из них станут регулярные, раз в десять дней, чартеры из Минска в турецкий аэропорт Даламан — ворота уникального региона, пока еще мало известного массовому белорусскому туристу. Презентация возможностей этого направления прошла накануне открытия турфорума в Минске.