В Перми правила застройки скорректировали в интересах скверов и детских площадок

Пермская городская дума на пленарном заседании утвердила поправки в ПЗЗ. Согласно докладу заместителя главы администрации Перми Андрея Ярославцева, новые сады и скверы появятся в четырех районах — Дзержинском, Индустриальном, Ленинском и Мотовилихинском.



— Зональность в действующих правилах носит широкий характер. У нас есть зоны, где как могут быть возведены здания и стройку, так и появиться новые общественные пространства. По мере реализации генплана мы возвращаемся к ним и конкретизируем назначение. Создание новых парков, скверов и бульваров востребовано населением, думаю, это найдет у него положительный отклик, и полагаю, никакого конфликта интересов ни с кем не возникнет, — комментировал заместитель председателя городской думы Дмитрий Малютин.



Соответствующие изменения внесены также в градостроительный регламент, карту градостроительного зонирования и прочие.



Другим пунктом того же решения введено понятие коэффициента плотности застройки, которое отныне будет применяться ко всем новостройкам. Оно подразумевает, что на определенное количество квадратных метров должна предусматриваться определенная площадь необходимой общественной инфраструктуры.



— Необходимо предусматривать минимальную площадь парковочного пространства, закладывать минимальные размеры детских, спортивных и хозяйственных площадок. Раньше мы отталкивались от понятия баланса территории, теперь мы нормативно закрепим другое понятие, — пояснил Малютин.



Величина коэффициента будет зависеть от площади земельного участка. Норматив будет варьироваться от 1,5 до 2,5 в зависимости от этажности, установленной для данной территории, пояснили в администрации города. К ныне возводимым объектам и договорам о развитии застроенных территорий, что заключены до вступления в силу новшества, ограничения не будут применяться.