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15:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе продолжается ремонт улицы Авроры

Также на соседних улицах укладывают тротуар.

В Кировском районе Уфы продолжаются ремонтные работы по улице Авроры. На участке в створе улиц Рабкоров и Батырской укладывают широкий тротуар, также продолжается расширение проезжей части. В этом отрезке дороги трудятся бригады дорожных рабочих и спецтехника.

В этом же районе идет ремонт дороги по улице Менделеева на участках от улицы Сочинская до Караидельской.

— Сегодня специалисты проводят работы по замене бордюров, укладке тротуаров, отсыпке песчано-гравийной смеси, — уточнили в пресс-службе городской администрации.

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