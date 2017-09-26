В Уфе продолжается ремонт улицы Авроры
Также на соседних улицах укладывают тротуар.
Также на соседних улицах укладывают тротуар.
В Кировском районе Уфы продолжаются ремонтные работы по улице Авроры. На участке в створе улиц Рабкоров и Батырской укладывают широкий тротуар, также продолжается расширение проезжей части. В этом отрезке дороги трудятся бригады дорожных рабочих и спецтехника.
В этом же районе идет ремонт дороги по улице Менделеева на участках от улицы Сочинская до Караидельской.
— Сегодня специалисты проводят работы по замене бордюров, укладке тротуаров, отсыпке