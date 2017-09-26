Правительство России не увидело экспортного потенциала у воронежских самолетов

Источник: Вести - Воронеж

Правительство РФ не увидело экспортного потенциала у самолетов, производимых воронежским авиазаводом и запланированных к выпуску на предприятии. Согласно стратегии развития экспорта гражданской продукции авиационной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года, пассажирский лайнер Ил-96−300, его новая модификация Ил-96−400 и легкий транспортный самолет Ил-112Т не попали в число воздушных судов, которые планируется массово поставлять за рубеж. Распоряжение об утверждении стратегии 18 сентября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликовали на официальном портале правительства.

Согласно документу, стратегия экспорта гражданских воздушных судов рассчитана на 2017−2025 годы. Она нацелена на освоение новых рынков сбыта, продвижение и усиление российских самолетостроительных брендов, а также построение глобальной системы послепродажного обслуживания и сервиса отечественной авиационной продукции.

В документе говорится, что Российская Федерация сохраняет статус третьей мировой авиастроительной державы. По итогам 2016 года общий объем продаж продукции отечественной авиационной промышленности составил 1,15 трлн рублей. Но при этом на долю гражданской продукции в стоимостном выражении приходится всего 17% общего выпуска отрасли. Из 136 самолетов, поставленных в 2016 году, только 28 предназначались для гражданской авиации, из 169 поставленных вертолетов — всего 22. В связи с этим российские авиастроители практически не представлены на мировом рынке этой продукции. В денежном выражении на их долю приходится менее 1% мирового выпуска гражданских самолетов и вертолетов.

Авторы стратегии отмечают, что экспорт воронежских самолетов Ил-96−300 носил единичный характер и в настоящее время прекращен совсем. При этом летные испытания его новой модификации Ил-96−400 запланированы только на 2019 год. Легкий военно-транспортный самолет Ил-112 В должен впервые подняться в воздух до конца 2017 года. О сроках запуска в производство его гражданской версии Ил-112Т пока неизвестно. Все три самолета не вошли в программу поддержки экспорта продукции авиационной промышленности.