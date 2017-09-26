РЭК по Омской области утвердила новые тарифы на тепло и воду

Так, снизятся тарифы на теплоснабжение для потребителей АСУСО Омской области «Омский психоневрологический интернат». С 1 января по 31 декабря 2018 года там будут платить на 5,2% меньше (тариф составит 1585,77 руб./Гкал, НДС не предусмотрен), потребители БСУСО Омской области «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» — на 5,83% меньше (размер нового тарифа — 1169,58 руб./Гкал, НДС не предусмотрен). Причины снижения связаны с увеличением полезного отпуска тепловой энергии.

Снизятся тарифы и для объектов в самом регионе — для жителей села Мангут Называевского района с 1 января 2018 года тариф упадет на 13,4%, у ПАО «Черноглазовский элеватор» Таврического района произойдет снижение тарифа на тепло на 3,5%. А вот вода у ООО «Аква» подорожает на 3% с 1 июля 2018 года.

Подорожает вода и технических предприятий — у ОАО «Санаторий-профилакторий «Коммунальник» (Омский район) рост составит 10,3% (с 13,12 до 14,48 руб./куб. м с учетом НДС); у ООО «Камышловское ЖКХ» Любинского района тариф увеличится на 11,2% в связи со снижением полезного отпуска; у МП «Орбита» Тарского района станет дороже на 8,4% (причина — увеличение объемов амортизации, снижение полезного отпуска на 4,3%).