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16:31 (мск), источник: БЕЛТА

Средняя зарплата за август возросла на 2% — Белстат

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Беларуси (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе-августе текущего года составила Br784,5.

Источник: БЕЛТА

Средняя зарплата в августе достигла Br844,4 — на Br16,9, или на 2% больше, чем в июле 2017 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативные данные Национального статистического комитета.

В бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в январе-августе нынешнего года составила Br592,5. В августе средняя зарплата бюджетников равнялась Br599,9, что на Br11,5, или на 1,9% меньше, чем в июле 2017 года.

Реальная заработная плата в бюджетных организациях в январе-августе текущего года по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом увеличилась на 0,3%, в августе по сравнению с июлем 2017 года уменьшилась на 1,1%.

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