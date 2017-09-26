Средняя зарплата за август возросла на 2% — Белстат

Источник: БЕЛТА

Средняя зарплата в августе достигла Br844,4 — на Br16,9, или на 2% больше, чем в июле 2017 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативные данные Национального статистического комитета.

В бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в январе-августе нынешнего года составила Br592,5. В августе средняя зарплата бюджетников равнялась Br599,9, что на Br11,5, или на 1,9% меньше, чем в июле 2017 года.