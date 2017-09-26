В Крыму создадут четыре горно-туристических кластера

Источник: РИА "Новости"

В рамках проекта на самых популярных туристических маршрутах горного Крыма проведут ревизию сохранившейся инфраструктуры и подготовят проекты строительства новых объектов. При этом правительство займется реновацией инженерной инфраструктуры, а бизнес возьмет на себя создание современных объектов размещения.

— Правительство РК с помощью федеральных министерств приведет в порядок инфраструктуру, дороги, энергетику. Инвесторы, соответственно, вложат деньги в строительство рекреационных объектов, — рассказал глава республики Сергей Аксенов. — Спрос на этот вид отдыха есть: россияне активно едут в Крым, смотрят наши природные богатства. Горный туризм имеет своих сторонников в каждом регионе России. Крым как раз для этого приспособлен.

В республике рассчитывают реализовать весь проект на протяжении нескольких лет. Первый этап начнется через год с небольшим.

— Предполагается привлечение федерального целевого финансирования и также вхождение в проект частных инвесторов, — пояснил первый вице-президент Фонда «Спорт» Илья Галаев. — Проект большой, планируем реализовывать его поэтапно, начиная с 2019 года, сначала будет выбрана одна зона из четырех.

Справка «РГ».