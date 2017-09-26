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17:41 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде новый троллейбус на автономном ходу проехал от ГДЮЦа до площади Возрождения

Новый троллейбус, произведенный на машиностроительном заводе в городе Энгельсе, во вторник уже тестировался на улицах Волгограда, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Белоснежный троллебус с широкими окнами проследовал от Дворца спорта до Детского центра, а далее, уже без использования контактной сети, на автономном режиме проследовал до площади Возрождения.

Следующее испытание на улицах Волгограда новый троллейбус пройдет на одном из действующих маршрутов. Новую технику смогут оценить горожане.

Троллейбус, согласно техданным, способен проехать без контактной сети до 30 километров. Протяженность 1-й Продольной — 26,7 километров. Новый транспорт рассчитан на 100 пассажиров, он разгоняется до 60 км/ч.

В конце августа МУП «Метроэлектротранс» получил 25 автобусов большой вместимости. Появление в составе «конюшни» МУП «Метроэлектротранс» нового троллейбуса с автономным ходом обеспечит в случае необходимости доставку пассажиров в случае нештатной ситуации.

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