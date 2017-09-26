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18:17 (мск), источник: Sputnik

Узбекские фермеры закупают коров из Германии, а коз из Франции

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Народный банк Узбекистана опубликовал данные по развитию животноводческой отрасли в республике.

Источник: Sputnik

По информации финансового учреждения, в фермерское хозяйство «Чортут» Пастдаргомского района Самаркандской области за счет 4,1 млн сумов кредитных средств, предоставленных банком, поставлено 196 коров голштинской породы из Германии. Еще более 200 голов будет привезено до октября.

Также почти 200 коров голштинской и симментальской породы из Германии и Украины поставлены в Денаусский район Сурхандарьинской области за счет 1,3 млн кредитных средств. Ташкентская область получила 315 голов молочных коров.

Кроме того, подписано восемь импортных договоров стоимостью 8,7 млрд сумов на приобретение почти 3,5 тысяч коз из Франции, Германии, России и Чехии.

До конца 2017 года Народный банк предусматривает выделение 107 млрд сумов кредитных средств на поставку из-за рубежа 8230 голов породистого крупнорогатого скота.

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