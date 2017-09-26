В Волгоградской области завершен ремонт обхода Калача-на-Дону на А-260
Завершен капитальный ремонт 10-километрового участка, с 70-го по 80-й километр федеральной автодороги А-260 (М-21) «Волгоград —
Завершен капитальный ремонт 10-километрового участка, с 70-го по 80-й километр федеральной автодороги А-260 (М-21) «Волгоград —
Благодаря ремонту, проведенному ФКУ Упрдор «Азов», проезжая часть дороги расширена на два метра, ее пропускная способность выросла на 35% — до 7 тысяч автомобилей в сутки.
Дорожники, в частности, отсыпали земляное полотно, была заменена дорожная одежда. Верхний слой основания дороги сформировали методом холодного ресайклинга, обочины укрепили щебнем.
Помимо дороги подрядчики отремонтировали водопропускные трубы, лотки, лестничные сходы. Создано электроосвещение развязки на подъезде к
Заменены 300 дорожных знаков, установлены сигнальные столбики и барьерное ограждение. В наиболее опасных местах по оси трассы размещено 96 световозвращателей КД-3 «кошачий глаз». В полосе отвода высажено 288 деревьев.
Как отмечают в ФКУ Упрдор «Азов», до конца строительного сезона будут приведены в порядок в общей сложности 92 километра федеральной автодороги А-260 «Волгоград —