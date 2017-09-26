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18:22 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистане идут задержания валютчиков

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан стремительно развивает свою экономику, делая ставку на привлечение иностранных инвестиций и создание современных производств. Очередным шагом стала либерализация валютной политики, что обеспечило свободный оборот валюты в банках для юридических и физических лиц.

ЦБ: $ 57.5186   -0.05 € 68.0215   -0.53 ММВБ: $ 57.7725   +0.22 € 67.9875   -0.23
Источник: Podrobno.uz

На днях Центральный банк разрешил индивидуальным предпринимателям и фермерским хозяйствам снимать со своих банковских счетов иностранную валюту наличными.

Уже сегодня все физические лица могут продавать валюту банкам по рыночному курсу. А также покупать с зачислением на международные платежные карты и пользоваться за границей без ограничений. Юридические лица покупают доллары в любом количестве для оплаты по текущим международным и другим операциям.

Во время ключевых реформ, как нынешняя, оперативники СНБ, в чьи важнейшие задачи входит обеспечение экономической безопасности страны, активизируют работу по выявлению и пресечению деятельности незаконных торговцев валютой, которые подрывают экономическую мощь страны.

На днях СНБ совместно с другими правоохранительных органов провела ряд спецопераций по задержанию валютчиков в регионах.

В частности, в Андижанской области с поличным задержаны Ойбек Каххоров и Гульбахор Мамадалиева. Они пытались продать 20 тысяч долларов по курсу 8100 сумов за доллар — в общей сложности за 162 миллиона сумов. Незаконная сделка была пресечена оперативниками в момент передачи валютчикам 18800 долларов.

В Самаркандской области задержаны братья Жавлон и Жавхар Уктамовы в доме их дяди Хусена Шарофиддинова в момент передачи клиенту 81 миллиона сумов в качестве оплаты за 10 тысяч долларов.

Жавхар Уктамов в ходе дознания признался, что занимается незаконной продажей валюты, и все денежные средства, находящиеся в доме, принадлежат ему.

«В ходе проведенного обыска оперативники обнаружили в двух находящихся возле дома автомобилях “Ласетти” и изъяли в качестве вещественных доказательств свыше 36 миллионов сумов. Всего в ходе этой спецоперации конфисковано 18309 долларов, 224 миллиона сумов, 137 тысяч российских рублей, 325 евро, 12 тысяч казахских тенге», — отметил представитель силового ведомства.

Департамент при Генпрокуратуре возбудил по данным фактам дела по статье 177 (Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Уголовного кодекса Узбекистана.

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 В Узбекистане идут задержания валютчиков
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