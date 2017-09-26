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21:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Сотни домов Новосибирска до сих пор не получили тепло

Жильцы новосибирских многоэтажек замерзают в своих квартирах. К нам в редакцию звонки с жалобами поступают уже неделю, именно столько энергетики разворачивают систему в городе. Говорят, свою работу по жилому фонду выполнили в срок. Сегодня тепло должно быть во всех домах. Дело — за управляющими компаниями. Но выполняют ли коммунальщики свою работу?

Источник: Вести - Новосибирск

Алена Беляева, корреспондент: «Без горячей воды и с холодными батареями. Это улица Строительная. Коммунальщики здесь все никак не могут закончить ремонт теплотрассы».

В Оби обогреватели на полную мощность, да по несколько в комнате. По дому — в куртках. Разрыли — говорит Екатерина Алексеевна — тепла не будет долго.

Екатерина Горбенко, жительница дома 15 по ул. Строительная: «Они даже не знали, что нету труб, к дому не подведены трубы. Они сегодня обещали поехать трубы закупить, сварить их, или подвести».

По полторы тысячи рублей круглый год — за отопление. А дождаться не могут. Когда вместо горячих споров будут горячие батареи?

Елена Полубояринова, исполнительный директор теплоснабжающей организации г. Обь: «Работы по улице Строительная заканчиваются сегодня, начинаются первые подключения. Поэтому я думаю дня два и у всех будет дома тепло».

А вот Наталья Даниловна жалуется на давление в сети его нет. Отопления тоже. Вместе с обладательницей холодных батарей звоним в местное ЖЭУ.

Хоть какой-то ответ редкость. Жители Чемской сегодня весь день прибывали в режиме ожидания. Диспетчер не отвечал. А когда взял трубку — помочь не смог.

Марина Леоненко, жительница дома 2 по ул. Чемская: «Завтра не будет у меня отопления — что делать? — звоните нам завтра — долго мне так звонить? до какого числа? на что мне ответили звоните пока вам не включат отопление».

Алена Беляева, корреспондент: «Внезапно и неожиданно После визитов и звонков “Вестей” в управляющие компании, ЖЭУ города тепло в домах новосибирцев появлялось в течение нескольких часов».

Без тепла — сегодня жильцы сотен новосибирских домов. Срок для исправления всех недостатков коммунальщикам дали до конца недели.

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