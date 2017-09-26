Американцы поставили высшую оценку «Белавиа»
МИНСК, 26 сен — Sputnik. Белорусская авиакомпания «Белавиа» получила максимальную оценку — пять звезд — за сервис в американском рейтинге региональных авиакомпаний APEX, сообщает Sputnik.
МИНСК, 26 сен — Sputnik. Белорусская авиакомпания «Белавиа» получила максимальную оценку — пять звезд — за сервис в американском рейтинге региональных авиакомпаний APEX, сообщает Sputnik.
Согласно информации, размещенной на сайте американской пассажирской ассоциации APEX, лучшие авиаперевозчики были названы в трех номинациях: «Глобальные авиалинии», «Крупные региональные авиакомпании» и «Лоукосты». В каждой из категорий названы компании, удостоившиеся пяти и четырех звезд.
«Белавиа» получила максимальную оценку в номинации крупных региональных перевозчиков. Вместе с белорусами в эту группу также были включены Air Astana, Alaska Airlines, Caribbean Airlines, Hawaiian Airlines, Virgin Australia, Bangkok Air и другие.
В этой же категории четыре звезды получили Air Serbia, Brussels Airlines, Egyptair, Fiji Airways, S7 Airlines, Bulgaria air, Royal Brunei.
Наивысшей оценки в глобальном масштабе были удостоены Aeroflot, Austrian, China Airlines, Emirates, Etihad Airways, Lufthansa, Qatar Airways, SWISS, Turkish Airlines, Japan Airlines и другие. Не дотянули до звания лучших Air Canada, Air France, American Airlines, British Airways, Finnair, KLM, LOT Polish Airlines и Thai Airways International.
APEX уже 40 лет занимается изучением качества обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. В соревновании за звание лучших в этом году участвовали 470 авиакомпаний со всего мира. Рейтинг APEX подготовлен исходя из базы пассажирских отзывов. «Пять звезд» получили 12% из них, «четыре звезды» — 15%.