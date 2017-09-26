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19:14 (мск), источник: Sputnik.by

Американцы поставили высшую оценку «Белавиа»

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Белорусская авиакомпания «Белавиа» получила максимальную оценку — пять звезд — за сервис в американском рейтинге региональных авиакомпаний APEX, сообщает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Согласно информации, размещенной на сайте американской пассажирской ассоциации APEX, лучшие авиаперевозчики были названы в трех номинациях: «Глобальные авиалинии», «Крупные региональные авиакомпании» и «Лоукосты». В каждой из категорий названы компании, удостоившиеся пяти и четырех звезд.

«Белавиа» получила максимальную оценку в номинации крупных региональных перевозчиков. Вместе с белорусами в эту группу также были включены Air Astana, Alaska Airlines, Caribbean Airlines, Hawaiian Airlines, Virgin Australia, Bangkok Air и другие.

В этой же категории четыре звезды получили Air Serbia, Brussels Airlines, Egyptair, Fiji Airways, S7 Airlines, Bulgaria air, Royal Brunei.

Наивысшей оценки в глобальном масштабе были удостоены Aeroflot, Austrian, China Airlines, Emirates, Etihad Airways, Lufthansa, Qatar Airways, SWISS, Turkish Airlines, Japan Airlines и другие. Не дотянули до звания лучших Air Canada, Air France, American Airlines, British Airways, Finnair, KLM, LOT Polish Airlines и Thai Airways International.

APEX уже 40 лет занимается изучением качества обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. В соревновании за звание лучших в этом году участвовали 470 авиакомпаний со всего мира. Рейтинг APEX подготовлен исходя из базы пассажирских отзывов. «Пять звезд» получили 12% из них, «четыре звезды» — 15%.

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