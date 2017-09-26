Узбекистан намерен построить 37 микроГЭС за два года

Источник: Sputnik

Это решение одобрило правительство Узбекистана. Планируется, что все ГЭС возведут на естественных и искусственных водотоках Джизакской, Наманганской, Сырдарьинской и Хорезмской областей. Контракты будут заключаться только с изготовителями и международно признанными поставщиками оборудования путем проведения прямых переговоров.

Финансирование реализации пилотных проектов по строительству микрогидроэлектростанций осуществят за счет собственных средств «Узбекгидроэнерго», вложений частных инвесторов, а также кредитов коммерческих банков, в том числе иностранных.

В дальнейшем для снижения себестоимости проектов правительство поручило «Узбекгидроэнерго» подготовить предложения по локализации на базе завода «Сувсаноатмаш» производства комплектующих изделий, необходимых для строительства и эксплуатации микрогидроэлектростанций.

Общая мощность всех возводимых ГЭС составит 6100 кВт, а стоимость превысит 8,5 миллионов долларов.

Напомним, что идею о реализации программы по созданию микроГЭС по всей республике высказал Шавкат Мирзиёев в ходе своего визита в Ферганскую область в июне этого года. Тогда глава государства отмечал, что эти объекты отличаются экологичностью, доступностью, упрощенными процессами технологической разработки и эксплуатации. Специалистов для таких станций планируется готовить в Ферганском политехническом институте.