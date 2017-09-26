«ВИМ-Авиа» опубликовала инструкцию по возврату билетов на свои рейсы
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» опубликовала на своем сайте инструкцию для пассажиров по возврату купленных билетов.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» опубликовала на своем сайте инструкцию для пассажиров по возврату купленных билетов.
«Возврат и обмен билета производится строго по месту приобретения авиабилета. При обращении в кассу необходимо иметь при себе паспорт», — говорится в сообщении. В авиакомпании отметили, что при добровольном возврате билетов взимается сбор за операцию возврата в соответствии с условиями применения тарифов.
Если билет был оформлен на сайте «ВИМ-авиа», то пассажиру необходимо отправить запрос о возврате по электронному адресу компании. Получив запрос, оператор направит пассажиру письмо, в котором будет указана сумма сбора за возврат. Оператор произведет возврат после того, как пассажир подтвердит проведение данной операции, указывается в инструкции.
В компании также объяснили, как будут возвращены деньги, если билет был оплачен через салон «Евросеть», через терминал QIWI или банковской картой.
Отмечается, что билеты, приобретенные по тарифу «Промо», обмену и возврату не подлежат. В «ВИМ-авиа» также подчеркнули, что сданные билеты восстановлению не подлежат.
Утром 26 сентября «ВИМ-авиа» отменила более 20 регулярных и более 10 чартерных рейсов в три российских города и в шесть зарубежных стран: Болгарию, Испанию, Италию, Грецию, Кипр и Турцию. В аэропортах могут находиться до двух тысяч туристов, которые купили билеты авиакомпании.
На что могут рассчитывать авиапассажиры при задержке рейса
В случае задержки рейсов минимум на два часа авиакомпания обязана предоставить пассажирам прохладительные напитки и возможность совершить два звонка или отправить два сообщения по электронной почте, напоминает
До конца года «ВИМ-авиа» должна перевезти около 200 тыс. пассажиров. Проблемы у авиакомпании появились
За день до этого 25 сентября Следственный комитет завел уголовное дело против