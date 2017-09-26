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21:45 (мск), источник: РБК

«ВИМ-Авиа» опубликовала инструкцию по возврату билетов на свои рейсы

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» опубликовала ​на своем сайте инструкцию для пассажиров по возврату купленных билетов.

Источник: РИА "Новости"

«Возврат и обмен билета производится строго по месту приобретения авиабилета. При обращении в кассу необходимо иметь при себе паспорт», — говорится в сообщении. В авиакомпании отметили, что при добровольном возврате билетов взимается сбор за операцию возврата в соответствии с условиями применения тарифов.

Если билет был оформлен на сайте «ВИМ-авиа», то пассажиру необходимо отправить запрос о возврате по электронному адресу компании. Получив запрос, оператор направит пассажиру письмо, в котором будет указана сумма сбора за возврат. Оператор произведет возврат после того, как пассажир подтвердит проведение данной операции, указывается в инструкции.

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В компании также объяснили, как будут возвращены деньги, если билет был оплачен через салон «Евросеть», через терминал QIWI или банковской картой.

Отмечается, что билеты, приобретенные по тарифу «Промо», обмену и возврату не подлежат. В «ВИМ-авиа» также подчеркнули, что сданные билеты восстановлению не подлежат.

Утром 26 сентября «ВИМ-авиа» отменила более 20 регулярных и более 10 чартерных рейсов в три российских города и в шесть зарубежных стран: Болгарию, Испанию, Италию, Грецию, Кипр и Турцию. В аэропортах могут находиться до двух тысяч туристов, которые купили билеты авиакомпании.

​На что могут рассчитывать авиапассажиры при задержке рейса

В случае задержки рейсов минимум на два часа авиакомпания обязана предоставить пассажирам прохладительные напитки и возможность совершить два звонка или отправить два сообщения по электронной почте, напоминает пресс-служба Роспотребнадзора в связи с массовыми задержками рейсов «ВИМ-Авиа». В случае задержки рейсов ​более чем на четыре часа пассажиры могут рассчитывать на горячее питание, а на шесть часов и более — на размещение в гостинице. Если пассажиру не понравится качество питания или гостиница, то он может отказаться от этого и выбрать самостоятельно другой вариант. Пассажир имеет право отказаться от полета даже в том случае, если билет являлся «невозвратным», говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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​​До конца года «ВИМ-авиа» должна перевезти около 200 тыс. пассажиров. Проблемы у авиакомпании появились из-за задолженности перед российскими и иностранными аэропортами, а также поставщиками топлива. Ассоциация туроператоров России (АТОР) 26 сентября сообщила, что сумма общей кредиторской задолженности «ВИМ-авиа» составляет от 3 млрд до 10 млрд руб.

За день до этого 25 сентября Следственный комитет завел уголовное дело против топ-менеджеров авиакомпании по статье о мошенничестве. «ВИМ-авиа» заявила о решении прекратить чартерные перевозки.

Перевозить пассажиров «ВИМ-Авиа» будут семь авиакомпаний — «АйФлай», Red Wings, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», NordStar, «ИКАР» и «Якутия». Для перевозок из бюджета выделят 200 млн руб.
К перевозке клиентов «ВИМ-Авиа» могут подключиться греческие авиакомпании
Во время загрузки произошла ошибка.
19:57 (мск)© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Малютин Валерий Владимирович
оффшорные счета сша пополнились очередными миллиардерами
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