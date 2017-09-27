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08:04 (мск), источник: Ежедневник.by

В белорусских отелях, санаториях и агроусадьбах в основном отдыхают белорусы

Об этом свидетельствует статистический обзор Белстата, опубликованный по случаю Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября.

Источник: Ежедневник.by

Как говорится в обзоре, в прошлом году услугами гостиниц и аналогичных средств размещения воспользовалось 1698,2 тыс. человек.

Из числа проживающих граждане Республики Беларусь составили 884,9 тыс. человек (52,1% от общего числа проживающих), граждане из других государств — 813,3 тыс. человек (47,9%), в том числе из стран СНГ — 596 тыс. человек (35,1%).

Вместе стем, на территории нашей страны в 2016 году функционировала 481 санаторно-курортная, оздоровительная организация и другое специализированное средство размещения. Их услугами воспользовалось 761,7 тыс. человек, в том числе иностранные граждане составили 24,9%.

В Беларуси также активно развивается агроэкотуризм. Отдых в сельских усадьбах привлекает белорусских и иностранных граждан. На конец 2016 года в республике осуществляли свою деятельность 1786 субъектов агроэкотуризма. Их услугами в 2016 году воспользовались 301,8 тыс. человек, при этом доля белорусов составила 89,9%.

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