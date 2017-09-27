В белорусских отелях, санаториях и агроусадьбах в основном отдыхают белорусы
Об этом свидетельствует статистический обзор Белстата, опубликованный по случаю Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября.
Об этом свидетельствует статистический обзор Белстата, опубликованный по случаю Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября.
Как говорится в обзоре, в прошлом году услугами гостиниц и аналогичных средств размещения воспользовалось 1698,2 тыс. человек.
Из числа проживающих граждане Республики Беларусь составили 884,9 тыс. человек (52,1% от общего числа проживающих), граждане из других государств — 813,3 тыс. человек (47,9%), в том числе из стран СНГ — 596 тыс. человек (35,1%).
Вместе стем, на территории нашей страны в 2016 году функционировала 481
В Беларуси также активно развивается агроэкотуризм. Отдых в сельских усадьбах привлекает белорусских и иностранных граждан. На конец 2016 года в республике осуществляли свою деятельность 1786 субъектов агроэкотуризма. Их услугами в 2016 году воспользовались 301,8 тыс. человек, при этом доля белорусов составила 89,9%.