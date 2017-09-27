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11:05 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

С обманутыми дольщиками Кубани встретился Вениамин Кондратьев

Решить проблему тех, кто не может годами получит свое жилье, можно только ужесточив законодательство, заявил губернатор Краснодарского края.

Решение проблем обманутых дольщиков часто упирается в законодательные лазейки, позволяющие недобросовестным застройщикам держаться на плаву. Поэтому необходимы структурные изменения.

Вениамин Кондратьев предложил разработать их на федеральном уровне. Подробнее об этой встрече в материале «России. Кубань».

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