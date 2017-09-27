С обманутыми дольщиками Кубани встретился Вениамин Кондратьев
Решить проблему тех, кто не может годами получит свое жилье, можно только ужесточив законодательство, заявил губернатор Краснодарского края.
Решить проблему тех, кто не может годами получит свое жилье, можно только ужесточив законодательство, заявил губернатор Краснодарского края.
Решение проблем обманутых дольщиков часто упирается в законодательные лазейки, позволяющие недобросовестным застройщикам держаться на плаву. Поэтому необходимы структурные изменения.
Вениамин Кондратьев предложил разработать их на федеральном уровне. Подробнее об этой встрече в материале «России. Кубань».