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03:48 (мск), источник: Восток Медиа

Бюджет Хабаровского края получит 160 миллионов от туристов

В этом году регион намерен обслужить 786 тысяч приезжих.

Источник: Восток Медиа

В этом году сфера туризма по предварительным подсчётам принесёт в казну Хабаровского края 160 миллионов рублей. Регион примет 786 тысяч туристов — как российских, так и зарубежных.

Сейчас туризм в регионе — один из перспективных и динамично развивающихся секторов экономики региона. На территории края действует 150 маршрутов. Наряду с традиционными видами активно развиваются новые направления: образовательный, военно-патриотический, сельский, медицинский, гастрономический и промышленный туризм.

«По предварительной оценке, в 2017 году будет обслужено порядка 786 тысяч туристов, из них 544,7 российских и 45,2 тысяч иностранных гостей. Реализация индустрии отдыха превысит четыре миллиарда рублей. Предварительно доходы в бюджет края от организаций туристского сектора составят более 160 миллионов рублей», — сообщил начальник управления по туризму Виталий Селюков.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, серьёзные перспективы для развития отрасли открываются благодаря «дальневосточному гектару». На земельных участках планируют реализовать проекты по природно-познавательному туризму, туристическому обслуживанию, активному отдыху. С гражданами заключено 240 договоров, которые выбрали данные виды разрешённой законом деятельности. Так, например, землевладельцы возле национального села Сикачи-Алян готовы начать строительство эколого-этнического парка «Нанай Боани». Этот проект победил во всероссийском конкурсе идей «Дальневосточный гектар».

Регион участвует в реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)». Она создана, чтобы стимулировать создание туристических кластеров. В Хабаровском крае в них войдут три проекта новой концепции «Амур», которую в августе 2017 года утвердил губернатор Вячеслав Шпорт.

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