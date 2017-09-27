Бюджет Хабаровского края получит 160 миллионов от туристов

Источник: Восток Медиа

В этом году сфера туризма по предварительным подсчётам принесёт в казну Хабаровского края 160 миллионов рублей. Регион примет 786 тысяч туристов — как российских, так и зарубежных.

Сейчас туризм в регионе — один из перспективных и динамично развивающихся секторов экономики региона. На территории края действует 150 маршрутов. Наряду с традиционными видами активно развиваются новые направления: образовательный, военно-патриотический, сельский, медицинский, гастрономический и промышленный туризм.

«По предварительной оценке, в 2017 году будет обслужено порядка 786 тысяч туристов, из них 544,7 российских и 45,2 тысяч иностранных гостей. Реализация индустрии отдыха превысит четыре миллиарда рублей. Предварительно доходы в бюджет края от организаций туристского сектора составят более 160 миллионов рублей», — сообщил начальник управления по туризму Виталий Селюков.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, серьёзные перспективы для развития отрасли открываются благодаря «дальневосточному гектару». На земельных участках планируют реализовать проекты по природно-познавательному туризму, туристическому обслуживанию, активному отдыху. С гражданами заключено 240 договоров, которые выбрали данные виды разрешённой законом деятельности. Так, например, землевладельцы возле национального села Сикачи-Алян готовы начать строительство эколого-этнического парка «Нанай Боани». Этот проект победил во всероссийском конкурсе идей «Дальневосточный гектар».