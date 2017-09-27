Бюджет Хабаровского края получит 160 миллионов от туристов
В этом году регион намерен обслужить 786 тысяч приезжих.
В этом году регион намерен обслужить 786 тысяч приезжих.
В этом году сфера туризма по предварительным подсчётам принесёт в казну Хабаровского края 160 миллионов рублей. Регион примет 786 тысяч туристов — как российских, так и зарубежных.
Сейчас туризм в регионе — один из перспективных и динамично развивающихся секторов экономики региона. На территории края действует 150 маршрутов. Наряду с традиционными видами активно развиваются новые направления: образовательный,
«По предварительной оценке, в 2017 году будет обслужено порядка 786 тысяч туристов, из них 544,7 российских и 45,2 тысяч иностранных гостей. Реализация индустрии отдыха превысит четыре миллиарда рублей. Предварительно доходы в бюджет края от организаций туристского сектора составят более 160 миллионов рублей», — сообщил начальник управления по туризму Виталий Селюков.
Как сообщает
Регион участвует в реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)». Она создана, чтобы стимулировать создание туристических кластеров. В Хабаровском крае в них войдут три проекта новой концепции «Амур», которую в августе 2017 года утвердил губернатор Вячеслав Шпорт.