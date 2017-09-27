Новый резидент ТОСЭР «Хабаровск» начал возводить свиноводческий комплекс
Особый статус получила компания «СкифАгро-ДВ».
Особый статус получила компания «СкифАгро-ДВ».
Корпорация по развитию Дальнего Востока одобрила заявку компании «СкифАгро-ДВ» на то, чтобы войти в число резидентов ТОСЭР «Хабаровск». Теперь инвестор займётся строительством свиноводческого комплекса в новом статусе.
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РИА «Восток-Медиа» писало, что летом 2017 года губернатор края Вячеслав Шпорт заложил капсулу в основание нового комплекса. Основные объекты предприятия разместятся возле села Дружба Хабаровского района на территории в 134 гектара. На ООО «СкифАгро-ДВ» появятся 2 600 продуктивных свиноматок, которых будут кормить выращенными здесь же ячменем, овсом, соей и кукурузой. Реализация проекта обойдётся в сумму больше 2,6 миллиарда рублей, основную часть которых составляют займы. Государство вложило в свиноводческий комплекс 123,7 миллиона.
Инвестор планирует производить больше 70 тысяч голов в год. Мясо и субпродукты из комплекса будут поставлять на рынки и в магазины региона. В Хабаровском крае проект имеет статус приоритетного, что даёт право на получение земли без торгов, а также на льготы при расчёте и уплате аренды.