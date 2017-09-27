В Москве снова попытаются продать недостроенный Hyatt в центре Владивостока
Начало аукциона назначено на 28 сентября 12:00 мск.
Начало аукциона назначено на 28 сентября 12:00 мск.
В Москве 28 сентября состоятся торги, на которых «Российский аукционный дом» в очередной раз попытается продать недостроенную 5-звездочную гостиницу Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке, сообщает РИА VladNews. Начало аукциона назначено на 12:00 мск.
Тип торгов — открытый голландский аукцион. Начальная цена лота (здание гостиницы общей площадью 36,5 тыс. кв.м. и здание
Отметим, что нынешний аукцион был первоначально назначен на 24 июля — но перенесен на 28 сентября без объяснения причины. Ранее торги по элитному недострою в центре Владивостока уже неоднократно срывались и переносились — в связи с отсутствием желающих выкупить объект.
При этом, недавно стало известно о том, что оборудование, текстиль и даже лишние стройматериалы, закупленные для гостиницы, собственник (администрация Приморского края) распродает по сниженным ценам. В ближайшее время во Владивостоке появятся