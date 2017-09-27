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03:57 (мск), источник: VLADNEWS

В Москве снова попытаются продать недостроенный Hyatt в центре Владивостока

Начало аукциона назначено на 28 сентября 12:00 мск.

Источник: VLADNEWS

В Москве 28 сентября состоятся торги, на которых «Российский аукционный дом» в очередной раз попытается продать недостроенную 5-звездочную гостиницу Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке, сообщает РИА VladNews. Начало аукциона назначено на 12:00 мск.

Тип торгов — открытый голландский аукцион. Начальная цена лота (здание гостиницы общей площадью 36,5 тыс. кв.м. и здание СПА-центра площадью 10,2 тыс. кв. м.) на этот раз — 4,153 миллиарда рублей; шаг на повышение — 5 миллионов рублей, а на понижение — 41,5 миллион рублей. Цена отсечения — 2,9 миллиарда рублей; ниже этой цены продавать отель не будут.

Отметим, что нынешний аукцион был первоначально назначен на 24 июля — но перенесен на 28 сентября без объяснения причины. Ранее торги по элитному недострою в центре Владивостока уже неоднократно срывались и переносились — в связи с отсутствием желающих выкупить объект.

При этом, недавно стало известно о том, что оборудование, текстиль и даже лишние стройматериалы, закупленные для гостиницы, собственник (администрация Приморского края) распродает по сниженным ценам. В ближайшее время во Владивостоке появятся шоу-румы обоих элитных недостроев.

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