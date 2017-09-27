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07:17 (мск), источник: Om1.ru

Омские фермеры получили почти 100 миллионов грантовой поддержки

Дополнительные гранты достались 17 начинающим фермерам и 9 руководителям семейных ферм.

Во вторник, 26 сентября, Минсельхозпроды Омской области объявило победителей дополнительного конкурса на грантовую поддержку.

Гранты в размере 3 миллионов рублей получили 17 начинающих фермеров. Общая сумма поддержки составила 51 миллион рублей. Кроме того, представители 9 семейных ферм получили гранты в общем размере более 46 миллионов рублей.

Как отметил Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов, в 2017 году объем дополнительного финансирования при поддержке Минсельхоза РФ составил более 97 миллионов рублей. В целом за текущий год на развитие фермерского хозяйства направлено 168 миллионов рублей.

Максим Чекусов:

— Омские фермеры наращивают объемы производства. Фермеры обрабатывают более 40% пашни, содержат 4,5 тыс. голов крупного рогатого скота, создают дополнительные рабочие места. Крестьянско-фермерские хозяйства преобразуются в семейные фермы и успешные сельскохозяйственные организации, которые наращивают производство молока и мяса, и, по сути, становятся градообразующими предприятиями на селе.

За пять лет существования федеральной программы в 50 населенных пунктах региона появились и развиваются фермы. Благодаря этому образовалось около 440 рабочих мест.

Стоит напомнить, что в период 2012—2016 годов грантовая поддержка омских фермеров составила 322,8 миллиона рублей. Так, по итогам конкурсов господдержку получили 170 сельских предпринимателей, включая 128 начинающих фермеров и 42 семейные животноводческие фермы.

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