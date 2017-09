Как в Казахстане заботятся о благополучии граждан

Казахстан улучшает свои позиции и по-прежнему входит в 20% стран с самыми высокими показателями конвертации роста благосостояния страны в рост благополучия граждан (показатель growth-to-well-being, оценка в динамике 2006−2015).

Также Казахстан — в числе 40% стран с наиболее сбалансированным соотношением богатства и благополучия (показатель wealth-to-well-being, оценка в статике).

Показатели Казахстана сопоставимы со средними показателями группы стран-лидеров (в нее входят Австралия, Канада, США, ОАЭ, Великобритания, Норвегия) по критериям экономической стабильности и сглаживания разницы в доходах.

Способность стран превращать национальное благосостояние в благополучие граждан (соответственно, качество жизни) играет важную роль в современной экономике. Высокий доход в расчете на душу населения и при этом отсутствие достойного уровня жизни в виде обеспечения доступа к инфраструктуре, услугам образования, здравоохранения, чистому воздуху и воде, обеспечению прав и свобод — свидетельство недостатка качества экономического роста. Таковы основные выводы очередного ежегодного отчета The Challenge of Converting Wealth into Well-Being («Почему так непросто превращать благосостояние стран в благополучие их граждан»), подготовленного The Boston Consulting Group (BCG).

Отчет содержит данные оценки устойчивого экономического развития (Sustainable Economic Development Assessment или SEDA), на основе которых можно сделать выводы об относительной динамике благополучия граждан 162 стран мира.

Казахстан находится в 1 квинтиле по конвертации роста богатства в рост благополучия, продолжая оставаться в группе «Высокие и растущие» (good and improving).

Коэффициент конвертации богатства в благополучие в статике улучшился с 0,95 в 2016 до 1,0 в 2017, а коэффициент конвертации роста богатства в рост благополучия в динамике — с 1,09 до 1,2, что демонстрирует позитивную динамику. Это означает, что благополучие растет быстрее, чем прирастает уровень богатства страны.

В группу стран-аналогов для Казахстана можно включить Аргентину, Азербайджан, Бразилию, Китай, Малайзию, Мексику, Россию, Таиланд, Чили, поскольку они сопоставимы по численности населения и ВВП на душу населения.

По большинству критериев Казахстан опережает группу стран-аналогов (кроме показателей управления), при этом наибольший прогресс заметен в области построения гражданского общества и экономической стабильности. При этом важно отметить, что по критериям экономической стабильности и сглаживания разницы в доходах показатели Казахстана сопоставимы со средними результатами группы стран-лидеров — Австралии, Канады, США, ОАЭ, Великобритании и Норвегии.

Вместе с тем Казахстан все еще отстает по параметрам защиты окружающей среды (уровень загрязнения воздуха, интенсивности выбросов, защиты природных территорий, доле ВИЭ в электрогенерации) и особенно управления, которое включает в себя индекс прав собственности, свободу прессы, уровень коррупции и верховенства права, контроля преступности и терроризма.

Так, текущий показатель SEDA по качеству управления составляет 30,61 при среднем уровне 40 баллов из 100 возможных.

— Компания BCG стояла у истоков оценки качества экономического роста стран как главного источника формулирования стратегии развития на основе качественных параметров, — комментирует Сергей Перапечка, партнер и управляющий директор The Boston Consulting Group в СНГ. — В оценке, которую мы проводим на протяжении пяти последних лет, Казахстан исторически занимает относительно высокие позиции среди более 160 стран, постепенно улучшая свои показатели. Близкое по сути предложение оценки экономического роста сделал президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев на прошедшем в этом году Астанинском экономическом форуме. Он высказал мнение о том, что сегодня необходимо вынести на международную повестку вопрос о выработке новых методов расчёта показателей, измеряющих богатство стран и благосостояние их граждан, и что используемый повсеместно индикатор ВВП имеет ряд существенных изъянов: он не отражает долгосрочный характер экономической деятельности, качество жизни в той или иной стране, не учитывает ущерба окружающей среде, расслоения граждан по доходам и так далее. Мы считаем это замечание совершенно справедливым и именно поэтому видим особую ценность прикладного использования оценки SEDA при формулировании экономической политики и оценке качества роста и достигнутого прогресса в устойчивом экономическом развитии.

Проблема неравенства доходов

Три отдельных анализа, проведенных на основе SEDA, доказали существование явной обратной зависимости между неравенством доходов и тем, насколько хорошо страна умеет превращать богатство в благосостояние. Предыдущие исследования в рамках SEDA показали, что существует аналогичная связь между измерениями развития гражданского общества и государственного управления по версии SEDA и умением конвертировать богатство в благополучие граждан. Вывод: более инклюзивные общества лучше приспособлены к эффективному использованию национального благосостояния.

Отчет также исследует связь между неравенством доходов и уровнем счастья. Авторы исследования выяснили, что в странах с небольшим разрывом в уровне доходов уровень счастья оказался выше ожидаемого.

Эти выводы имеют вполне очевидные последствия для государственных управленцев. Состояние государственных учреждений напрямую влияет как на равенство доходов, так и на состояние гражданского общества и государственного управления. Как правило, государственные учреждения очень сложно реформировать, что подтверждается результатами исследований BCG за последние несколько лет.

Эти исследования показали, что способность страны эффективно использовать национальное богатство для создания благосостояния населения почти не изменилась с течением времени. Вероятно, меры по повышению качества работы учреждений и повышению инклюзивности окажут положительное влияние как на сокращение неравенства доходов, так и на общую способность страны превращать национальное богатство в благополучие населения.

BCG работала над SEDA на протяжении пяти лет и собирала данные почти за десятилетний период. Помимо обновленных показателей 162 стран из набора данных BCG в отчете за 2017 также представлен подробный анализ 35 основных стран, на которые приходится 86% мировой экономики и 79% мирового населения.

— Сейчас как никогда ранее благополучие граждан относится к числу важнейших показателей развития страны, — говорит старший партнер BCG и соавтор исследования Винсент Чин. — Люди, хотят видеть от своих властей приумножения благосостояния стран и превращения его в благополучие граждан. Экономический рост привел не только к увеличению ВВП на душу населения во многих странах, но и к усилению имущественного неравенства, которое может негативно сказываться на благополучии значительных категорий граждан, снижая тем самым уровень счастья в соответствующих странах.

Об оценке устойчивого экономического развития SEDA (Sustainable Economic Development Assessment) BCG.

Методика SEDA была предложена The Boston Consulting Group в 2012 в качестве одной из возможных альтернатив традиционным методам анализа экономического развития разных стран на основе динамики ВВП.

Ведущие экономисты разных стран все более настойчиво указывают на невысокую достоверность привычных способов измерения экономического роста. Недостаточно ограничиваться анализом динамики ВВП — необходимо учитывать, как распределяются выгоды от экономического развития: достаются ли они большинству граждан или лишь незначительному привилегированному меньшинству.

В 2008—2009 были опубликованы сразу два основополагающих документа. «Отчет о росте» (The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development), подготовленный под руководством лауреата Нобелевской премии по экономике Майкла Спенса, обобщил опыт 13 стран, демонстрирующих устойчивое развитие на протяжении многих лет. В отчете Комиссии по измерению экономических результатов и социального прогресса, подготовленном под руководством Джозефа Стиглица, другого нобелевского лауреата, были предложены 12 рекомендаций по переходу от измерения объема произведенной продукции к анализу благополучия граждан. Разные способы анализа благополучия граждан на протяжении многих лет изучает Европейская Комиссия. Организация объединенных наций составляет индекс человеческого развития (UN Human Development Index). Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) постоянно обновляет Индекс лучшей жизни (Better Life Index).

Индекс SEDA в свою очередь измеряет благополучие каждой страны как в статике, так и в динамике, то есть позволяет оценить и текущее состояние, и интенсивность развития. Для каждой страны ежегодно измеряются и рассчитываются текущие величины и динамика развития или, другими словами, достигнутый за последнее время прогресс по десяти ключевым параметрам, относящимся к трем ключевым категориям — экономика, инвестиции, устойчивое развитие.

Расположив результаты стран на двухмерном графике, можно условно разбить их на 4 больших категории: «Высокие и растущие» (Good and Improving), «Низкие и растущие» (Poor and Improving), «Высокие и снижающиеся» (Good and Falling Back), «Низкие и снижающиеся» (Poor and Falling Back).