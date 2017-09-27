Подрядчик требует продлить сроки ремонта дорог в Советском районе
«Сибагропромстрой» заключил контракт с «Управлением дорог и благоустройства» на 218,8 млн рублей.
«Сибагропромстрой» заключил контракт с «Управлением дорог и благоустройства» на 218,8 млн рублей.
Подрядчик ремонта дорог в Советском районе Красноярска через суд требует от чиновников продлить сроки сдачи объекта. Об этом сообщает сообщает
Как следует из материалов дела, подрядчик «Сибагропромстрой» заключил контракт с городским «Управлением дорог и благоустройства» на 218,8 млн рублей. По этому договору нужно было отремонтировать ул. Партизана Железняка, пр. Металлургов от Краснодарской до Тельмана, ул. Белинского от ул. Дубенского, пр. 60 лет Образования СССР от ул. Славы до ул. Петрушина, ул. Алексеева от ул. Шахтеров до ул. Авиаторов, дорогу Красноярск — Енисейск и транспортную развязку в Солнечном.
Подрядчик заявил, что не успевает выполнить работы в срок. По словам представителя компании, УДИБ не сообщило, какую тактильную плитку и где нужно укладывать,
Известно, что арбитражный суд получил заявление. Принять ли его к производству, решится в течение 5 рабочих дней.