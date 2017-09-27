Подрядчик требует продлить сроки ремонта дорог в Советском районе

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Подрядчик ремонта дорог в Советском районе Красноярска через суд требует от чиновников продлить сроки сдачи объекта. Об этом сообщает сообщает пресс-служба краевого арбитражного суда.

Как следует из материалов дела, подрядчик «Сибагропромстрой» заключил контракт с городским «Управлением дорог и благоустройства» на 218,8 млн рублей. По этому договору нужно было отремонтировать ул. Партизана Железняка, пр. Металлургов от Краснодарской до Тельмана, ул. Белинского от ул. Дубенского, пр. 60 лет Образования СССР от ул. Славы до ул. Петрушина, ул. Алексеева от ул. Шахтеров до ул. Авиаторов, дорогу Красноярск — Енисейск и транспортную развязку в Солнечном.

Подрядчик заявил, что не успевает выполнить работы в срок. По словам представителя компании, УДИБ не сообщило, какую тактильную плитку и где нужно укладывать, из-за чего дорожникам пришлось выполнить дополнительные работы и потратить лишнее время. К тому же в городе прошли сильные ливни, что также повлияло на ход работ.