МС-21 из Иркутска начал испытания без ограничений высоты полета — Дмитрий Рогозин
Такое заявление
Такое заявление
Лайнер МС-21 из Иркутска проходит летные испытания без ограничений по высоте полета, написал на своей своей странице в Facebook заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.
«МС-21 начал испытания без ограничений высоты полета. Все системы работают штатно», — заявил Дмитрий Рогозин в Facebook.
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что МС-21 будет официально представлен на международной арене в 2018 году.
«Думаю, что начало следующего года, какие у нас там выставки будут», — приводит слова министра газета «Известия».
Напомним, Россия заинтересована в поставках пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21 (собираемый в Иркутске) в Алжир. Соответствующее заявление сделал министр энергетики РФ Александр Новак в рамках рабочей группы
Первый полет МС-21 состоялся в Иркутске 28 мая 2017 года. Президент РФ Владимир Путин поздравил
Иркутская область получит большое количество новых рабочих мест, а региональный бюджет — дополнительные доходы по НДФЛ благодаря запуску серийного производства нового самолета МС-21, который собирают на иркутском авиазаводе. Об этом сказал губернатор Приангарья Сергей Левченко по итогам совещания под руководством заместителя председателя правительства России, председателя коллегии
Отметим, что пилотажный тренажер МС-21−300 был представлен на московском международном
Стартовый портфель твердых заказов на 175 самолетов МС-21 обеспечивает загрузку производственных мощностей на ближайшие годы. По ним получены авансовые платежи. Заказавшие самолеты лизинговые компании подписывают контракты и соглашения с
Реализация проекта по созданию МС-21 влияет на развитие всей транспортной инфраструктуры области, заявил Руслан Болотов, на тот момент исполнявший обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области — председателя правительства региона. На совещании под его руководством рассмотрели вопрос сооружения в аэропорту Иркутска теплого ангара для воздушных судов МС-21. Его строительство открывает значительные перспективы для развития транспортной инфраструктуры региона, поскольку возможность осуществления некоторых форм техобслуживания самолетов, выполняемых в закрытом ангаре, отсутствует даже в соседних субъектах РФ. Вместе с тем у региональных компаний появится возможность осуществления полных форм технического обслуживания, не покидая базового аэропорта.
Впервые в истории отечественного самолетостроения лайнер предлагается заказчикам с двумя типами двигателей — PW1400G компании Pratt & Whitney (США) и ПД-14 Объединенной двигателестроительной корпорации. По словам гендиректора ОАО «ОДК» Александра Артюхова, установленные планом сроки получения российского сертификата во втором квартале 2018 года предоставляют возможность поставить двигатели для начала летных эксплуатационных испытаний МС-21.
Справка: МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завершена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя два дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие
Проект первого российского