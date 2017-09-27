МС-21 из Иркутска начал испытания без ограничений высоты полета — Дмитрий Рогозин

Источник: IrkutskMedia.ru

Лайнер МС-21 из Иркутска проходит летные испытания без ограничений по высоте полета, написал на своей своей странице в Facebook заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Вице-премьер также добавил, что испытания проходят успешно, все системы работают исправно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«МС-21 начал испытания без ограничений высоты полета. Все системы работают штатно», — заявил Дмитрий Рогозин в Facebook.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что МС-21 будет официально представлен на международной арене в 2018 году.

«Думаю, что начало следующего года, какие у нас там выставки будут», — приводит слова министра газета «Известия».

Напомним, Россия заинтересована в поставках пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21 (собираемый в Иркутске) в Алжир. Соответствующее заявление сделал министр энергетики РФ Александр Новак в рамках рабочей группы российско-алжирской межправительственной комиссии.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что ПАО «Корпорация «Иркут» приступило ко второму этапу летных заводских доводочных испытаний опытного самолета МС-21−300. В ходе полета доработанные системы авиалайнера работали без замечаний, а продолжительность летной проверки составила около двух часов. В компании отмечают, что основная цель второго этапа летных испытаний — расширение диапазона полетов по массе, центровке, скорости и высоте.

Первый полет МС-21 состоялся в Иркутске 28 мая 2017 года. Президент РФ Владимир Путин поздравил вице-премьера страны Дмитрия Рогозина и коллектив корпорации «Иркут» с этим событием. Первый этап заводских доводочных испытаний завершился 23 июня. Тогда же параллельно началась подготовка авиалайнера к следующему этапу летных испытаний.

Иркутская область получит большое количество новых рабочих мест, а региональный бюджет — дополнительные доходы по НДФЛ благодаря запуску серийного производства нового самолета МС-21, который собирают на иркутском авиазаводе. Об этом сказал губернатор Приангарья Сергей Левченко по итогам совещания под руководством заместителя председателя правительства России, председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрия Рогозина в Иркутске 17 августа.

Отметим, что пилотажный тренажер МС-21−300 был представлен на московском международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017. Дмитрий Рогозин рассказал на мероприятии о том, что авиалайнер будет модифицирован. Наиболее интересной задумкой является МС-21−400, рассчитанный на 240 пассажиров. Кроме того, авиакомпания «ВИМ-Авиа» и лизинговая организация ИФК подписали соглашение о намерениях по передаче в операционный лизинг 15-ти самолетов МС-21. Документ предусматривает поставку воздушных судов в течение 2021−2024 годов.

Стартовый портфель твердых заказов на 175 самолетов МС-21 обеспечивает загрузку производственных мощностей на ближайшие годы. По ним получены авансовые платежи. Заказавшие самолеты лизинговые компании подписывают контракты и соглашения с авиакомпаниями-эксплуатантами.

Реализация проекта по созданию МС-21 влияет на развитие всей транспортной инфраструктуры области, заявил Руслан Болотов, на тот момент исполнявший обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области — председателя правительства региона. На совещании под его руководством рассмотрели вопрос сооружения в аэропорту Иркутска теплого ангара для воздушных судов МС-21. Его строительство открывает значительные перспективы для развития транспортной инфраструктуры региона, поскольку возможность осуществления некоторых форм техобслуживания самолетов, выполняемых в закрытом ангаре, отсутствует даже в соседних субъектах РФ. Вместе с тем у региональных компаний появится возможность осуществления полных форм технического обслуживания, не покидая базового аэропорта.

На совещании «Текущее состояние подготовки серийного производства самолетов семейства МС-21» вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал, что важно рассмотреть в комплексе перспективу проекта МС-21. К тому же необходимо решить вопрос организации постпродажного обслуживания самолетов. Зампред правительства напомнил, что в лучшие годы в Советском Союзе выпускалось максимум 75 гражданских самолетов, а Иркутский авиазавод намерен делать 70. Президент корпорации «Иркут» Олег Демченко сообщил, что мощности позволят осуществить намеченные планы. С его слов, в 2018 году предполагается начать сертификацию самолета.

Впервые в истории отечественного самолетостроения лайнер предлагается заказчикам с двумя типами двигателей — PW1400G компании Pratt & Whitney (США) и ПД-14 Объединенной двигателестроительной корпорации. По словам гендиректора ОАО «ОДК» Александра Артюхова, установленные планом сроки получения российского сертификата во втором квартале 2018 года предоставляют возможность поставить двигатели для начала летных эксплуатационных испытаний МС-21.

Справка: МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завершена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя два дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Летные испытания опытного экземпляра, первоначально намеченные на второй квартал 2016 года, были перенесены на 2017-й. Серийный выпуск новейшего российского лайнера МС-21, первый полет которого состоялся в Иркутске 28 мая, начнется в 2019 году. Корпорация «Иркут» планирует ежегодно производить по 70 таких лайнеров.