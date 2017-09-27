Во Владивостоке из-за долгов за электричество остановились трамваи и троллейбусы

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 сентября, PrimaMedia.

Движение трамваев и троллейбусов во Владивостоке с 11.40 27 сентября остановлено из-за задолженности по счетам за электроэнергию. В данный момент ни одна единица трамвайно-троллейбусного депо Владивостока не работает на линии, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на одного из работников предприятия.

— У нас нет электричества — ни в депо, ни на линии. Полностью все отключили за неуплату. Люди не понимают, в чем дело. Думают, что это мы специально не выпускаем трамваи на линию, но это не так, — сообщил корр. PrimaMedia сотрудник депо.

Он также уточнил, что в трамвайном парке всего 26 вагонов, на линии должно работать 11.