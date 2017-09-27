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06:01 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке из-за долгов за электричество остановились трамваи и троллейбусы

Из 26 имеющихся в депо трамвайных вагонов работать на линии должны 11.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 сентября, PrimaMedia.

Движение трамваев и троллейбусов во Владивостоке с 11.40 27 сентября остановлено из-за задолженности по счетам за электроэнергию. В данный момент ни одна единица трамвайно-троллейбусного депо Владивостока не работает на линии, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на одного из работников предприятия.

— У нас нет электричества — ни в депо, ни на линии. Полностью все отключили за неуплату. Люди не понимают, в чем дело. Думают, что это мы специально не выпускаем трамваи на линию, но это не так, — сообщил корр. PrimaMedia сотрудник депо.

Он также уточнил, что в трамвайном парке всего 26 вагонов, на линии должно работать 11.

Каков размер задолженности предприятия перед поставщиком и когда ее планируется погасить — в данный момент уточняется.

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