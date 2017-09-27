Во Владивостоке из-за долгов за электричество остановились трамваи и троллейбусы
Из 26 имеющихся в депо трамвайных вагонов работать на линии должны 11.
Из 26 имеющихся в депо трамвайных вагонов работать на линии должны 11.
Владивосток, 27 сентября, PrimaMedia.
Движение трамваев и троллейбусов во Владивостоке с 11.40 27 сентября остановлено
— У нас нет электричества — ни в депо, ни на линии. Полностью все отключили за неуплату. Люди не понимают, в чем дело. Думают, что это мы специально не выпускаем трамваи на линию, но это не так, — сообщил корр. PrimaMedia сотрудник депо.
Он также уточнил, что в трамвайном парке всего 26 вагонов, на линии должно работать 11.
Каков размер задолженности предприятия перед поставщиком и когда ее планируется погасить — в данный момент уточняется.