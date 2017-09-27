Треть урожая готова экспортировать НСО независимо от погоды

«Не секрет, что уборка зерновых в этом году идет тяжело, на сегодняшний день убрано 68,3% площадей. Урожай хороший, — говорит губернатор. — В эти же календарные дни в прошлом году уровень уборки был 98,2%. Обстановка объективно сложная из-за погодных условий, все силы мобилизованы на уборку урожая. Равнодушных безразличных людей, поверьте мне, на селе нет. В первой половине сентября, когда были хорошие погодные условия, темпы уборки доходили от 40 до 64 тысяч гектаров в день. Еще остается убрать почти 500 тысяч гектаров зерновых, для этого необходимо десять хороших уборочных дней».

Владимир Городецкий напомнил, что сейчас в области собран урожай в объеме более двух миллионов тонн, при полной уборке это будет около 2,9 миллиона тонн. В целом по России, по оценкам Министерства сельского хозяйства РФ, планируется урожай в объеме около 117 миллионов тонн.

«При этом ценовая конъюнктура очень сложная, на рынок выбрасывается большое количество зерна и цена, конечно, падает, — пояснил глава региона. — Правительство РФ рассматривает различные пути оживления рынка. Прежде всего, это можно сделать с выходом на экспортные поставки. Мы тоже, в рамках своих компетенций, ищем подходы».

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Напомним, что правительство Новосибирской области и Объединенная зерновая компания (ОЗК) 22 сентября подписали соглашение, позволяющее обеспечить экспорт сельхозпродукции области на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также организовать совместное участие не только в межрегиональных, но и в международных программах. Подписи под документом поставили губернатор Владимир Городецкий и статс-секретарь, заместитель генерального директора АО «Объединенная зерновая компания» Дмитрий Юрьев.

Губернатор высоко оценил подписание так называемых «зерновых соглашений» и отметил их как весьма перспективные для сельхозпроизводителей региона. Независимо от урожайности, наш регион в среднем ежегодно способен выставлять на продажу, в том числе на экспорт, более миллиона тонн зерна.

«Недавно встречался с представителями китайской компании, которая сейчас занимается развертыванием рынка поставок зерна из России, — сказал губернатор. — Ясно, что мы как ближайший восточный поставщик зерна, вызываем у них интерес. Подписано соглашение на поставку зерна в объеме около 24 тысяч тонн».

На этой пробной партии российская и китайская стороны отрабатывают логистику поставок, а также работают над снижением тарифов на перевозку зерна железнодорожным путем.