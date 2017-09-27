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07:39 (мск), источник: VN.ru

Треть урожая готова экспортировать НСО независимо от погоды

Уборку зерновых осложнили погодные условия, для завершения работ необходимо десять хороших уборочных дней. Независимо от урожайности, недавно подписанные соглашения об экспорте зерна позволят новосибирским аграриям уверенно выйти на Азиатско-Тихоокеанский рынок. Об этом 26 сентября рассказал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

«Не секрет, что уборка зерновых в этом году идет тяжело, на сегодняшний день убрано 68,3% площадей. Урожай хороший, — говорит губернатор. — В эти же календарные дни в прошлом году уровень уборки был 98,2%. Обстановка объективно сложная из-за погодных условий, все силы мобилизованы на уборку урожая. Равнодушных безразличных людей, поверьте мне, на селе нет. В первой половине сентября, когда были хорошие погодные условия, темпы уборки доходили от 40 до 64 тысяч гектаров в день. Еще остается убрать почти 500 тысяч гектаров зерновых, для этого необходимо десять хороших уборочных дней».

Владимир Городецкий напомнил, что сейчас в области собран урожай в объеме более двух миллионов тонн, при полной уборке это будет около 2,9 миллиона тонн. В целом по России, по оценкам Министерства сельского хозяйства РФ, планируется урожай в объеме около 117 миллионов тонн.

«При этом ценовая конъюнктура очень сложная, на рынок выбрасывается большое количество зерна и цена, конечно, падает, — пояснил глава региона. — Правительство РФ рассматривает различные пути оживления рынка. Прежде всего, это можно сделать с выходом на экспортные поставки. Мы тоже, в рамках своих компетенций, ищем подходы».

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Напомним, что правительство Новосибирской области и Объединенная зерновая компания (ОЗК) 22 сентября подписали соглашение, позволяющее обеспечить экспорт сельхозпродукции области на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также организовать совместное участие не только в межрегиональных, но и в международных программах. Подписи под документом поставили губернатор Владимир Городецкий и статс-секретарь, заместитель генерального директора АО «Объединенная зерновая компания» Дмитрий Юрьев.

Губернатор высоко оценил подписание так называемых «зерновых соглашений» и отметил их как весьма перспективные для сельхозпроизводителей региона. Независимо от урожайности, наш регион в среднем ежегодно способен выставлять на продажу, в том числе на экспорт, более миллиона тонн зерна.

«Недавно встречался с представителями китайской компании, которая сейчас занимается развертыванием рынка поставок зерна из России, — сказал губернатор. — Ясно, что мы как ближайший восточный поставщик зерна, вызываем у них интерес. Подписано соглашение на поставку зерна в объеме около 24 тысяч тонн».

На этой пробной партии российская и китайская стороны отрабатывают логистику поставок, а также работают над снижением тарифов на перевозку зерна железнодорожным путем.

Губернатор напомнил, что, учитывая динамичное развитие агропромышленного комплекса, в том числе и рост производства зерновых культур, Президент РФ Владимир Путин поставил перед органами государственной власти задачу по оказанию помощи в реализации продукции агропромышленного комплекса. В связи с острой конкуренцией на рынке зерна правительством РФ разработан приоритетный проект по экспорту продукции АПК за пределы России.

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