Зачистка Новосибирска от рекламы началась с трех баннеров

Рынок наружной рекламы Новосибирска вырос на 9% по итогам первого полугодия 2017 года. Участники и эксперты рынка относятся к инициативам мэрии неоднозначно. Но все едины во мнении, что «наружка» в ее нынешнем виде уродует город.

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Операция по демонтажу трех рекламных щитов 26 сентября на проезде Энергетиков проходила с помпой. За процессом демонтажа, помимо журналистов и беспилотника с видеокамерой, наблюдали руководители города: мэр Анатолий Локоть, председатель комитета рекламы и информации мэрии Дмитрий Лобыня, а также заместитель мэра Артем Скатов — глава рабочей группы по разработке программы сокращения и оптимизации рекламного поля в городе.

«Мы разработали план: до конца 2017 года будет сокращено около 10% наружной рекламы — отдельно стоящих рекламных конструкций, — сообщил Дмитрий Лобыня. — Отмечу, что этот план не только на текущий год, но и на ближайшие три. То есть, каждый год мы будем сокращать по 10% рекламных конструкций, и это, я думаю, будет горожанам заметно уже в следующем году. По поводу фасадной рекламы мы сейчас подготавливаем проект изменений в правила распространения наружной рекламы. Я не могу сказать, что он будет очень революционный, но существенно поправит это положение и позволит привести рекламные вывески в соответствие — наш город станет более красивым».

В ответ на вопрос корреспондента VN.ru об отношении владельцев рекламных щитов к сокращению наружной рекламы в Новосибирске, мэр Анатолий Локоть сказал, что он провел несколько совещаний с рекламным сообществом по этой теме.

Можно заклеить рекламой и каждый квадратный метр, только вряд ли это принесет успех бизнесу, он этим девальвирует сам себя, — уверен градоначальник. — И, надо сказать, что те, кто занимается этим бизнесом, сами выходят с инициативой как надо оптимизировать наружную рекламу, где ее сократить, что убрать, на какие современные виды переходить, чтобы Новосибирск выглядел лучше, и реклама не портила его, а украшала.

Мэр считает, что ему удалось найти согласие с бизнес-сообществом, и демонтаж рекламных конструкций — это не разрушение бизнеса.

Но признает, что пока нельзя говорить о полной консолидации интересов, идут споры, сталкиваются разные точки зрения.

Напомним, что львиную долю рынка наружной рекламы по данным комиссии экспертов «Ассоциации коммуникационных агентств России» (АКАР) в Новосибирске занимают местные компании «Дизайнмастер», «Рим-С» и «АртБизнесЛайн», а также федеральные операторы Russ Outdoor и Gallery. Попытки корреспондента VN.ru узнать мнение руководства этих компаний о деятельности мэрии по сокращению рекламных конструкций в Новосибирске не увенчались успехом: игроки рынка дали понять, что пока не испытывают желания комментировать этот процесс.

«Абсолютно ясно, почему рекламисты не комментируют инициативы мэра — опасаются уменьшения объемов своих продаж, — считает управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков. — Мое мнение: рекламы в городе не избыток, времена нелегкие, поэтому данную инициативу можно было бы отложить».

По словам Анатолия Локтя, в бюджет города от рекламной деятельности в год может поступить около 180 миллионов рублей. В 2016 году в бюджет города от размещения рекламы поступило более 128 миллионов рублей.

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«Так или иначе, в связи с тем, что в экономике произошел спад, прежде всего это отражается на рекламном бизнесе, — сказал мэр. — Поэтому мы можем заметить, что очень часто щиты незаполнены рекламой, пустые. Не приходится говорить, что сокращение наружной рекламы сильно ударит по бизнесу и бюджету города».

Между тем, рынок наружной рекламы в Новосибирске стал расти. По данным АКАР, общероссийский рынок в прошлом году увеличился на 6%, а в первом полугодии 2017 в Новосибирске показал динамику роста на 9% (учитывая совокупные бюджеты по всем размещавшимся в городе рекламодателям, федеральным и региональным).

Инициативы мэрии по сокращению щитовой рекламы тревожат подрядчиков, тесно сотрудничающих с представителями рекламного бизнеса.

«Эффективность подрядчиков всегда зависела от объема партий — чем больше объем печати, материалов или услуг, тем больше устойчивость и возможность развития бизнеса. Сокращение рекламных конструкций в Новосибирске пройдет для них болезненно, — говорит директор мастерской инженерного дизайна “Гек и Чук” Петр Копылов. — Рынок рекламных услуг воспринимает сокращение “наружки” негативно, но такая реакция основана не на сути и смысле воздействия, а на его факте: когда пройдет волна негатива, ключевые игроки подстроятся под новые реалии. На мой взгляд, в итоге будет найден некий баланс в зависимости от объема сокращения рекламных носителей, вероятно, вырастет цена размещения, а, следовательно, финансовый баланс не должен быть сильно нарушен. Исходя из этого, мне кажется, на поступлении налогов это скажется незначительно».

Напомним, что понятие «наружная реклама» — это нечто гораздо большее, чем только щитовая реклама, спрос на которую падает по вполне объективным причинам.

«С развитием интернета, появлением новых возможностей и инструментов привлечения клиентов, прежде всего в онлайн-среде, клиенты-рекламодатели, безусловно, стали обращать внимание на нетрадиционные, до недавних времен, каналы коммуникации, — сообщил корреспонденту VN.ru руководитель PR-отдела ГК “Реклама Онлайн” Валентин Бондаренко. — “Наружка” не панацея, и, на мой взгляд, она эффективна для определенного пула рекламодателей и продвигаемых ими товаров и услуг. Скорее происходит более правильное распределение между каналами, в силу желания рекламодателей таргетировать рекламные сообщения на нужную им целевую аудиторию».

По мнению Валентина Бондаренко, сейчас рекламный рынок становится более конкурентным, рекламные сообщения — более агрессивными, а способы их подачи — более изобретательными:

«Чем больше возможностей у рекламодателя выбирать между площадками, где присутствует его целевая аудитория, тем сообщение будет более адресным, и не вызовет раздражения, — продолжает Валентин Бондаренко. — Вообще рынок станет более цивилизованным, если аудитории транслируют сообщения, которые ей потенциально интересны и полезны. В этом плане наружная реклама «бьет из пушки по воробьям».

Реклама должна быть в городе, это нормальный бизнес. Но существует задача перейти на современные виды, и бизнес от этого не пострадает, как и бюджет Новосибирска. В этом уверен мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«По поручению мэра мы создали рабочую группу, в которую вошли депутаты горсовета и профильного комитета, представители рекламного рынка. Главным художником города подготовлен проект новых правил размещения и содержания информационных конструкций. В ближайшее время мы планируем их вынести на публичное обсуждение», — сказал заместитель мэра Артем Скатов.

Итоги 2017 года покажут, насколько эффективно сработала программа мэрии в контекстных правилах размещения рекламы и как это, в конечном счете, отразится на городском бюджете.

Единственное, что сближает позиции чиновников мэрии, экспертов и участников рынка — щитовая реклама в ее архаичном варианте явно не украшает городские улицы.

«В последние годы наружная реклама в городе — это сплошное безобразие как по дизайну, так и по содержанию, — говорит заведующий кафедрой рекламы и связи с общественностью ИРСО Андрей Харламов. — Реклама должна быть нативной (от англ. native advertising — естественной, привлекать внимание в контексте площадки пользовательских интересов, — прим. ред), заставляющей ею делиться и ее потреблять. Про щиты в Новосибирске я такого сказать не могу — это грязное пятно на городской архитектуре».

Впрочем, оценки качества и количества наружной рекламы в Новосибирске могут быть полярными. Зарубежные эксперты считают, что в нашем городе есть и более насущные проблемы.