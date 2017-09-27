Тепло дали практически во всех домах Омска

В Омске батареи стали теплыми уже в 5 700 многоквартирных жилых домов, сообщает мэрия. Это число составляет 93% от общего числа. В мэрии уточнили, что за последние сутки к теплоснабжению подключили 1 800 домов, а за двое суток — 4 000 домов.

Напомним, в полном объеме тепло подано в социальные объекты — школы, детские сады, больницы, интернаты. Отопительный сезон в этом году начался раньше обычного. Власти не стали дожидаться, пока температура +8 градусов будет держаться 5 дней подряд — ранее только при этих условиях начинали давать отопление. Администрация воспользовалась недавно обретенным правом начинать отопительный сезон по своему усмотрению.