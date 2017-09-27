В Приморье увеличили расходы на ликвидацию последствий паводка

Источник: РИА Новости

Предлагаемые изменения предусматривают увеличение доходной части регионального бюджета на 789 миллионов рублей. Директор краевого департамента финансов Татьяна Казанцева отметила, что основную сумму доходов составляют федеральные средства в размере 654 миллиона рублей, направленные из резервного фонда правительства РФ на ликвидацию последствий августовской ЧС.

«Изменения предполагают и увеличение расходной части на 827 миллионов рублей в основном по следующим департаментам: труда и социального развития, гражданской защиты, ЖКХ и топливным ресурсам, информатизации и телекоммуникаций, здравоохранения. Так, на сумму около 140 миллионов рублей увеличены расходы на ликвидацию последствий ЧС текущего и прошлого года», — говорится в сообщении.

Таким образом, предлагаемые параметры бюджета по доходам составят 93,12 миллиарда рублей, по расходам — 102,632 миллиарда рублей.

Мощные ливни в начале августа вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящий момент дорожное сообщение со всеми населенными пунктами восстановлено, в районах продолжается восстановление домов.