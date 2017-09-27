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07:06 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье увеличили расходы на ликвидацию последствий паводка

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Парламентарии Приморья приняли в трех чтениях поправки в краевой закон о бюджете, согласно которым расходы на ликвидацию последствий ЧС 2016 и 2017 годов увеличены на 140 миллионов рублей, сообщает администрация региона.

Источник: РИА Новости

Предлагаемые изменения предусматривают увеличение доходной части регионального бюджета на 789 миллионов рублей. Директор краевого департамента финансов Татьяна Казанцева отметила, что основную сумму доходов составляют федеральные средства в размере 654 миллиона рублей, направленные из резервного фонда правительства РФ на ликвидацию последствий августовской ЧС.

«Изменения предполагают и увеличение расходной части на 827 миллионов рублей в основном по следующим департаментам: труда и социального развития, гражданской защиты, ЖКХ и топливным ресурсам, информатизации и телекоммуникаций, здравоохранения. Так, на сумму около 140 миллионов рублей увеличены расходы на ликвидацию последствий ЧС текущего и прошлого года», — говорится в сообщении.

Таким образом, предлагаемые параметры бюджета по доходам составят 93,12 миллиарда рублей, по расходам — 102,632 миллиарда рублей.

Мощные ливни в начале августа вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящий момент дорожное сообщение со всеми населенными пунктами восстановлено, в районах продолжается восстановление домов.

В 2016 году регион накрыл мощный тайфун «Лайонрок», за несколько дней он обрушил на Приморье трехмесячную норму осадков, затем по краю в начале сентября ударил тайфун «Намтеун». В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах Приморья, а начало учебного года перенесли в 65 школах. В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, он действовал до 2 октября. Режим ЧС регионального уровня сняли лишь в конце декабря.

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