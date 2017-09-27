В Хабаровске начнут выпускать мази на основе кедрового масла

Территория индустриального парка «Авангард» в Хабаровском крае станет центром производства пихтового, елового и кедрового эфирных масел и лечебных мазей на их основе. В одной из больниц Биробиджана испытывают продукцию, чтобы подтвердить её ранозаживляющие свойства.

Помимо этого, ещё одно производство откроется в Амурске. Там на территории ТОСЭР «Комсомольск» намерены выпускать растворимую целлюлозу. Для осуществления проекта привлекут иностранные инвестиции. Продукцию из лиственницы или ели будут делать по уникальной технологии с использованием низкосортной древесины и отходов механической деревообработки.

Как сообщает пресс-служба минвостокразвития, заявки на создание заводов рассмотрели в АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Инвесторы получили положительные решения.