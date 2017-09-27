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07:11 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске начнут выпускать мази на основе кедрового масла

Их уже тестируют в городской больнице Биробиджана.

Территория индустриального парка «Авангард» в Хабаровском крае станет центром производства пихтового, елового и кедрового эфирных масел и лечебных мазей на их основе. В одной из больниц Биробиджана испытывают продукцию, чтобы подтвердить её ранозаживляющие свойства.

Помимо этого, ещё одно производство откроется в Амурске. Там на территории ТОСЭР «Комсомольск» намерены выпускать растворимую целлюлозу. Для осуществления проекта привлекут иностранные инвестиции. Продукцию из лиственницы или ели будут делать по уникальной технологии с использованием низкосортной древесины и отходов механической деревообработки.

Как сообщает пресс-служба минвостокразвития, заявки на создание заводов рассмотрели в АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Инвесторы получили положительные решения.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на территории опережающего развития «Комсомольск» компания «РФП «Древесные гранулы» разместит производство топливных гранул — пеллет. Предприятие стало резидентом территории на третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке. А в ТОСЭР «Хабаровск» запустили первое на Дальнем Востоке предприятие по производству дезинфицирующих средств и в скором времени приступят к строительству свиноводческого комплекса.

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