В Новосибирске на площади у вокзала откроют второй белорусский базар
Ранее в муниципалитете сообщали, что традиционная ярмарка белорусских товаров откроется на площади Ленина.
Ранее в муниципалитете сообщали, что традиционная ярмарка белорусских товаров откроется на площади Ленина.
В Новосибирске на площади у вокзала откроют второй белорусский базар, об этом сообщает
С 30 сентября по 8 октября в Новосибирске в рамках проведения Дней Республики Беларусь в Сибири пройдет розничная
Ранее сообщалось, что аналогичная ярмарка товаров откроется на площади Ленина, в самом центре Новосибирска.