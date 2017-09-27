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07:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске на площади у вокзала откроют второй белорусский базар

Ранее в муниципалитете сообщали, что традиционная ярмарка белорусских товаров откроется на площади Ленина.

В Новосибирске на площади у вокзала откроют второй белорусский базар, об этом сообщает пресс-центр муниципалитета.

С 30 сентября по 8 октября в Новосибирске в рамках проведения Дней Республики Беларусь в Сибири пройдет розничная ярмарка-продажа белорусских товаров. Ярмарка будет работать с 10 до 19 часов. Горожане и гости города смогут купить белорусские мясные изделия, колбасы, сало, мясные и молочные консервы, а также одежду и множество других товаров.

Ранее сообщалось, что аналогичная ярмарка товаров откроется на площади Ленина, в самом центре Новосибирска.

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