В Новосибирске на площади у вокзала откроют второй белорусский базар, об этом сообщает пресс-центр муниципалитета.

С 30 сентября по 8 октября в Новосибирске в рамках проведения Дней Республики Беларусь в Сибири пройдет розничная ярмарка-продажа белорусских товаров. Ярмарка будет работать с 10 до 19 часов. Горожане и гости города смогут купить белорусские мясные изделия, колбасы, сало, мясные и молочные консервы, а также одежду и множество других товаров.