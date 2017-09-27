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08:07 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирия за лето потратила 1,5 миллиарда рублей на оздоровление детей

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Оздоровительная кампания в Башкирии обошлась почти в 1,5 миллиарда рублей и охватила 210 тысяч ребят.

В их числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оставшиеся без попечения родителей, дети- инвалиды, а также проживающие в малоимущих семьях, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев. Кроме того, часть школьников региона была обеспечена отдыхом за пределами региона: на побережье Черного моря, в Республике Крым, международных центрах Великобритании и Болгарии. По итогам летней кампании достигнут выраженный оздоровительный эффект у 91 процента отдыхающих.

Эта информация была представлена на окружном совещании в Приволжском федеральном округе. Организация детского отдыха — на особом контроле Приволжского полпредства.

В совещании приняли участие руководители региональных органов исполнительной власти, курирующие соответствующую сферу деятельности, представители территориальных органов Роспотребнадзора, МВД и МЧС России.

Одним из основных направлений работы в летний период, по сообщению Министерства образования Башкортостана, является вовлечение подростков в общественно-полезную деятельность. Трудовой деятельностью нынешним летом было охвачено 183 тысячи ребят.

По итогам совещания руководителям региональных органов исполнительной власти поручено принять необходимые меры по организации безопасности и комфортного пребывания детей в санаторно-курортных учреждениях, городских и загородных лагерях во время проведения летней оздоровительной кампании 2018 года.

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