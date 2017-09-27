Башкирия за лето потратила 1,5 миллиарда рублей на оздоровление детей

В их числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оставшиеся без попечения родителей, дети- инвалиды, а также проживающие в малоимущих семьях, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев. Кроме того, часть школьников региона была обеспечена отдыхом за пределами региона: на побережье Черного моря, в Республике Крым, международных центрах Великобритании и Болгарии. По итогам летней кампании достигнут выраженный оздоровительный эффект у 91 процента отдыхающих.