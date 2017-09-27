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07:27 (мск), источник: Sputnik

Россия поможет вновь запустить авиапроизводство в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Российские предприниматели рассматривают возможности запуска производства комплектующих для самолетов на бывшем Ташкентском авиационном производственном объединении имени Чкалова (ТАПОиЧ). Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко, сегодня между Узбекистаном и Россией существует огромная палитра проектов, которые возможно реализовать совместными усилиями.

«Я не выдам больших секретов, если скажу, что скоро запустится нефтепровод, который соединит Узбекистан, Казахстан и Россию, а также новый нефтеперерабатывающий завод. Неплохо идут дела у металлургов. Бизнес подумывает даже кое-что сделать на авиационном заводе в Ташкенте для авиационной промышленности России», — подчеркнул он в ходе бизнес-форума в Ташкенте.

Отметим, что на заводе в Ташкенте до 2012 года серийно выпускался самолет Ил-114. Всего было произведено 17 машин. В конструкцию узбекской версии Ил 114−100, в отличие от базовой, были внесены существенные изменения. Так, он оборудован авионикой компании Rockwell Collins, авиадвигателями от Pratt&Whitney Canada, воздушными винтами от Hamilton Sundstrand и вспомогательной силовой установкой фирмы Honeywell.

Сейчас в России активно обсуждают возможность запуска серийного производства турбовинтового Ил-114−300 на рубеже 2020−2021 годов. Всего за 10 лет — с 2021 года по 2029-й — планируется выпустить порядка 100 машин, по 12 в год. Производство планируется наладить на заводе «Сокол» в Нижнем Новгороде и в Луховицах.

Российская сторона заявляла о готовности приобрести оставшиеся фюзеляжи самолетов у ТАПОиЧ, а также использовать узбекские наработки. Кроме того, Национальная авиакомпания Узбекистана эксплуатирует этот вид самолета уже в течении 18 лет и обладает большим опытом в его техническом обслуживании и подготовке пилотов. В Ташкенте построен единственный в мире Full-flight тренажер для этого вида самолетов. Кабина выполнена в натуральную величину и до миллиметра дублирует оригинальную.

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