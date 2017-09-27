Расходы бюджета Красноярского края вырастут почти на 4 млрд рублей

Расходы бюджета Красноярского края после осенней корректировки вырастут почти на 4 млрд рублей и составят 221,82 млрд рублей. Деньги пойдут на строительство объектов Универсиады-2019, на ликвидацию шелкопряда в Енисейском и Северо-Енисейском районах, а также на поддержку районных властей. Об этом стало известно в ходе обсуждения поправок к бюджету, которое состоялось 26 сентября.

Первый заместитель министра финансов Ирина Пастухова рассказала депутатам, что часть дополнительных средств пойдет на помощь северным территориям. Районы Крайнего Севера получат субсидии на подготовку к отопительному сезону, на поддержку коренных малочисленных народов и на обеспечение жизнедеятельности территорий. Также 80 млн рублей выделено компании «КрасАвиа» на покрытие убытков северных аэропортов.