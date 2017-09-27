Расходы бюджета Красноярского края вырастут почти на 4 млрд рублей
Деньги пойдут на освоение северных территорий.
Деньги пойдут на освоение северных территорий.
Расходы бюджета Красноярского края после осенней корректировки вырастут почти на 4 млрд рублей и составят 221,82 млрд рублей. Деньги пойдут на строительство объектов Универсиады-2019, на ликвидацию шелкопряда в Енисейском и
Первый заместитель министра финансов Ирина Пастухова рассказала депутатам, что часть дополнительных средств пойдет на помощь северным территориям. Районы Крайнего Севера получат субсидии на подготовку к отопительному сезону, на поддержку коренных малочисленных народов и на обеспечение жизнедеятельности территорий. Также 80 млн рублей выделено компании «КрасАвиа» на покрытие убытков северных аэропортов.
При этом Пастухова отметила, что доходы краевой казны также выросли — размер прибавки составил 3,34 млрд рублей и достиг отметки в 206,9 млрд рублей. Дефицит бюджета увеличился на 645 млн рублей и теперь равен 14,9 млрд рублям. Представитель Минфина добавила, что размер дефицита соответствует законодательству.