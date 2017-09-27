В Омске для смертельно-опасного СКК имени Блинова ищут новых арендаторов
Министерство имущественных отношений объявило конкурс на поиск новых арендаторов для СКК им. Блинова.
Министерство имущественных отношений объявило конкурс на поиск новых арендаторов для СКК им. Блинова.
Соискателям на свободные площади (свыше 3 тыс. кв. м) придется выиграть торги. Заявки принимаются на 78 лотов: с 28 сентября до 11 октября 2017 года, по 50 лотам — до 13 октября 2017 года.
Заявки подаются на сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов.
Новым арендаторам, скорее всего, придется столкнуться с рядом проблем по части обеспечения безопасности. В конце августа — начале сентября специалисты МЧС России по Омской области устроили внеплановую проверку здания и выявили 30 нарушений. Большая часть замечаний фигурирует с формулировкой «необеспечение безопасности людей» и касается правил противопожарного режима.
В частности, отсутствует исполнительная и проектная документация на установки и системы противопожарной защиты, помещение ледозаливочной машины категории А по
Согласно предписаниям, замечания нужно устранить к сентябрю 2019 года.