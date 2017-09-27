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08:00 (мск), источник: СуперОмск

В Омске для смертельно-опасного СКК имени Блинова ищут новых арендаторов

Министерство имущественных отношений объявило конкурс на поиск новых арендаторов для СКК им. Блинова.

Соискателям на свободные площади (свыше 3 тыс. кв. м) придется выиграть торги. Заявки принимаются на 78 лотов: с 28 сентября до 11 октября 2017 года, по 50 лотам — до 13 октября 2017 года.

Заявки подаются на сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов.

Новым арендаторам, скорее всего, придется столкнуться с рядом проблем по части обеспечения безопасности. В конце августа — начале сентября специалисты МЧС России по Омской области устроили внеплановую проверку здания и выявили 30 нарушений. Большая часть замечаний фигурирует с формулировкой «необеспечение безопасности людей» и касается правил противопожарного режима.

В частности, отсутствует исполнительная и проектная документация на установки и системы противопожарной защиты, помещение ледозаливочной машины категории А по взрыво-пожарной опасности размещено под трибунами для зрителей, общественные помещения спортивно-концертного комплекса с вместимостью концертного зала более 800 мест не оборудованы установкой автоматического пожаротушения.

Согласно предписаниям, замечания нужно устранить к сентябрю 2019 года.

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