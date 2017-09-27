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07:52 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми начинается снос новостройки

Печально известный многоквартирный дом на 1-м Мозырьском переулке в Перми построен незаконно.

Источник: Вести - Пермь

Судебные приставы пришли сносить печально известный многоквартирный дом на 1-м Мозырьском переулке в Перми. Построенный незаконно, со всеми нарушениями, да еще и там, где возводить можно только коттеджи, он все-таки стал единственным жильем для нескольких десятков человек. Мошенник, обманувший их, сейчас за решеткой. А люди остались без квартир и без денег. Что им теперь делать?

Чтобы попасть на территорию трёхэтажки в Мозырьском переулке, пришлось вскрывать дверь. Ключа судебным приставам и работникам, которые с ними прибыли, никто не предоставил.

А начиналось всё не так плохо — люди покупали квартиры, а потом узнали, что их дом в центре судебной тяжбы. Участок предназначен для индивидуального строительства, однако предприниматель Портнов вместо коттеджа построил многоквартирный дом и успел на этом заработать.

Судя по тому, что происходит, история с домом в Мозырьском переулке вышла на свою финишную прямую. Понятно, что снос такого строения дело не одного дня, но можно предположить, что до нового года этого дома здесь уже не будет.

Сейчас предприниматель Портнов отбывает срок за мошенничество, а районная администрация ещё в 2013 году обратилась в суд с требованием признать дом самовольной постройкой. В первой инстанции, как и во всех остальных, иск устоял, сейчас работают судебные приставы.

В администрации пояснили, что основания для иска появились, когда узнали, что собственник продаёт квартиры. Из шестнадцати успел продать половину. Учитывая предназначение земли и прочие факторы, обратились в суд.

Татьяна Матрёхина, начальник юридического отдела администрации Орджоникидзевского района: «Выявлены факты, что дом построен с многочисленными нарушениями не только градостроительных норм, но и строительных норм в том числе, поэтому оставить этот дом не представлялось возможным».

При строительстве не проводился Госстройнадзор, не было положенной экспертизы, необходимой при строительстве многоквартирных домов. Обманутым людям предложили жильё в маневренном фонде, 7 человек этим правом воспользовались. Также в администрации рассказали, что помогали составлять иски. И суд обязал застройщика выплатить жителям крупные суммы, правда, пока он этого не сделал.

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