На проведение Дня Города администрация столицы выделила 500 тысяч леев

Основные события развернутся 14 октября на площади Великого национального собрания. Там выступят знаменитые Михай Чобану, Зинаида Жуля и Евгений Дога. Также состоится концерт румынского исполнителя Штефана Бэникэ Жуниора.



Праздничные мероприятия будут проходить и в каждом секторы столицы.



Утром в Кафедральном соборе состоится торжественная литургия. А завершит праздник красочный фейерверк. Организовать его в этом году помогли три спонсора.