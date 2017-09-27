В Красноярском крае к отоплению подключены 99,9% жилья
Из 17,5 тысячи жилых домов 30 домов по разным причинам остаются без тепла.
Из 17,5 тысячи жилых домов 30 домов по разным причинам остаются без тепла.
В муниципалитетах Красноярского края начался отопительный сезон. Накануне комитет по строительству и ЖКХ Законодательного Собрания края обсудил готовность районов региона к зиме.
На встречу с депутатами были приглашены представители нескольких городов, районов и столицы края. Председатель комитета Алексей Кулеш обратил внимание коллег на то, что и в этом году нет паспортов готовности к отопительному сезону. «Теплоснабжение налажено, но ресурсоснабжающие организации и котельные не соответствуют тем или иным формальным требованиям для получения необходимого документа», — отметил он.
О готовности региона к зиме рассказал министр строительство и ЖКХ Николай Глушков. Он напомнил, что
В течение
Парламентарии задали министру несколько уточняющих вопросов. Егора Бондаренко интересовало, как решается проблема преподавателей Минусинского сельскохозяйственного техникума, которые проживают в доме по ул. Народная, 62/2, на условиях социального найма. По словам депутата, отопление им не включают на основании решения директора техникума. Министр сообщил, что по Минусинску доложили о стопроцентном подключении домов к теплу, но адрес взял на заметку и пообещал проконтролировать.
Депутат Илья Зайцев попросил Николая Глушкова прокомментировать ситуацию с отоплением санатория «Енисей». Он также интересовался, повлияет ли авария, которая произошла на ТЭЦ-3, на прохождение отопительного сезона и в дальнейшей перспективе. По ТЭЦ-3 энергетики нашли решение, как заместить мощности, сообщил министр. По санаторию «Енисей» также найдено техническое решение, и проблем в текущем году не будет.
После доклада министра выступили приглашенные на заседание представители муниципалитетов края. Они подробно рассказали о том, какие проблемы с теплоснабжением существуют в Ачинском и Богучанском районах, как подготовились к зиме в Железногорске и Красноярске. Несмотря на сложности, дома в этих городах и районах обеспечены теплом.
Информацию о готовности муниципальных образований края к отопительному сезону парламентарии приняли к сведению.
«Из разных территорий края депутатам поступают тревожные сообщения о подготовке к отопительному сезону. К сожалению, в силу того, что существуют разные сложности в межбюджетных отношениях, в отношениях местных органов власти с исполнительной властью, к Законодательному Собранию обращаются как к третейскому судье для того, чтобы