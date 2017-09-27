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08:18 (мск), источник: ИА REGNUM

Миллиардные убытки несёт Хабаровский край от покупки американского газа

Регион просит помощи у федеральных властей.

Источник: Reuters

Хабаровский край — единственный региона России, покупающий газ не у российского «Газпрома», а у американской «Exxon». Договор был заключен в 2005 году на 20 лет. За 2015 — 2016 годы убытки региона составили 5 млрд рублей. Регион просит помощи у федеральных властей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Проблемы с приобретением газа у американского консорциума «Exxon Mobil» связаны с тем, что после обвала рубля это стало попросту невыгодно.

Убытки, связанные с покупкой газа у американской компании только в 2015 году составили 3 млрд рублей. В 2016 Хабаровский край потерял на этом еще 2 млрд. По прогнозам региональных властей, в 2017 году край может потерять еще миллиард.

Региональные власти обратились за помощью в Государственную думу России. В Госдуме обещали помочь.

Однако проблема заключается в том, что по данному вопросу можно только договариваться. Пойдут ли на это в американском консорциуме — вопрос.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в ходе круглого стола, на котором обсуждался проект Сахалин-1, сказал, что проект — чисто коммерческий и действует в своём законодательном поле.

Невыгодно приобретение газа у американцев, в основном, только промышленным потребителям. Для населения скачок цен, связанный с обвалом рубля и подорожанием долларовых закупок, был не так ощутим, поскольку власти субсидируют тарифы для граждан.

Зампред правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук заявил, что он также видит решение проблемы в уходе от сотрудничества с «Exxon» и переходе на поставки газа от российского «Газпрома», по регулируемой цене.

Как сообщало ИА REGNUM, в отдаленных населенных пунктах Хабаровского края жители жалуются на постоянные перебои с поставками газа в переносных баллонах. При этом в большинстве поселений нет альтернативы и люди вынуждены готовить еду на кострах. АО «Газпром газораспределение ДВ» ссылается на запрет использования баллонов емкостью 50 литров, а также — на то, что данная услуга не входит в перечень коммунальных услуг. В минЖКХ региона такие обоснования называют «лукавством» и утверждают, что поставка газа — коммунальная услуга. При этом, не имеет большого значения, в баллонах газ или идет по трубам.

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