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08:32 (мск), источник: NewsKo

В Перми введены новые нормативы плотности застройки

Администрация Перми разработала нормативы плотности застройки. Предложение касается только зон, в которых предусмотрено строительство многоквартирного жилья (зоны Ц-2, Ж-1, Ж-2).

Как рассказали в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, это упорядочит застройку и сделает проживание людей более комфортным.

«Складывается тенденция, при которой девелоперы при проектировании жилого многоквартирного дома используют арендованные земельные участки, размещая на них всю необходимую инфраструктуру жилого дома. При этом зачастую жильцы не уведомлены о том, что земельный участок после окончания строительства не будет принадлежать собственникам дома, поскольку такие договоры аренды застройщиком после окончания строительства расторгаются. В этих случаях жители домов лишаются возможности владеть земельным участком, необходимым для организации проездов возле дома, временных стоянок для автомобилей, детских и других площадок», — пояснили в департаменте.

В этом году администрация уже предлагала ввести единый коэффициент «2» для жилых зон. Но тогда эта инициатива вызвала негодование у девелоперов, которые спрогнозировали значительное падение объемов строительства и рост цен на жилье.

Нынешний градостроительный норматив будет варьироваться от «1,5» до «2,5» в зависимости от площади земельного участка. Чем больше территория — тем больше допускается плотность застройки. Ограничения не будут применяться к строящимся объектам и договорам о развитии застроенных территорий, которые были заключены до даты вступления в силу указанных строительных регламентов.

В итоге, по данной инициативе вопросов у депутатов городской думы не возникло. И документ был одобрен большинством голосов.

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