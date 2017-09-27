Пуск тепла в Перми — без «точечных проблем» не обошлось

Источник: Вести - Пермь

Пленарное заседание Пермской городской думы началось с доклада представителя администрации о готовности города к зимнему отопительному сезону.

Оказалось, что четверть домов краевой столицы пока не обогревается. «Точечные проблемы» — так назвали причину этого чиновники.

Например, многоквартирный дом на Формовщиков, 34 оказался вообще отрезан от теплоносителя. Дома, привязанные к котельной ИК-32, также рискуют остаться без тепла. В самом центре города на улице Монастырской ПСК продолжает менять магистральные сети, окрестные дома ждут с холодными батареями. В 8 многоэтажках фонд капитального ремонта до сих пор не может завершить реконструкцию систем теплоснабжения.