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08:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфа вернулась к идее скоростного трамвая

Впрочем, для реализации проекта могут понадобиться заграничные инвесторы.

Источник: Комсомольская правда

Система общественного транспорта в Уфе по-прежнему оставляет желать лучшего.

В Москве, Казани и Екатеринбурге горожанин может купить единую транспортную карту и спокойно расплачиваться ею в автобусах, троллейбусах и трамваях.

У нас же все по старинке: в «Пазиках» ищем монеты, в «Нефазах» пользуемся одной картой, в трамваях — другой. В ближайшее время ситуация может поменяться. Более того, через несколько лет в столице Башкирии может появиться реальная альтернатива метрополитену.

ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ВМЕСТО ТРАНСПОРТНОГО ХАОСА.

Как рассказал в интервью газете «Транспорт России» глава госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов, власти Башкирии планируют создать единую систему. В качестве примера взяли Москву. Для начала правительство разработает единые требования для государственных и частных перевозчиков. Затем придумают единую транспортную карту. Действовать она будет везде — от «Газелек» до трамваев.

— Еще одно направление — переход на газомоторное топливо, — подчеркнул Мухаметьянов. — С этим сложнее. За последние годы «Башавтотранс» закупил около трехсот таких автобусов, но в регионе мало газозаправочных станций.

Не менее «наполеоновскими» выглядят планы по переоборудованию автобусных станций для нужд инвалидов.

— Мы планируем сделать более удобными для маломобильного населения три вокзала: Чекмагуш, Калтасы и Красный Холм, — отметил чиновник.

СКОРОСТНОЙ ТРАМВАЙ ВМЕСТО МЕТРО.

Проекты единой транспортной карты фантастикой не выглядят. В конце концов, на такую систему перешли многие города России, причем давно. Но одним этим проблему не решить. В городе по-прежнему нет современного скоростного транспорта. Метро у нас строить чрезвычайно дорого (из-за карстовых провалов придется копать глубоко), вариант с метробусом провалился. Единственный оставшийся вариант — скоростной трамвай.

Такой вид транспорта пользуется большой популярностью в Европе, например, в Стамбуле, где сотни тысяч горожан предпочитают быстро доехать на современном трамвае, нежели стоять в пробках на своем автомобиле.

— До конца года мы подготовим три предложения для утверждения руководством Башкирии, — с оптимизмом рассказывает Мухаметьянов. — Вопрос реализации этого проекта прорабатывается.

Проблема у скоростного трамвая одна, но весьма существенная. Для того, чтобы соединить север и юг Уфы веткой быстрого транспорта, городу понадобится 6−7 млрд рублей. Таких денег нет ни у столицы Башкирии, ни у самой республики.

По словам главы госкомтранса, искать средства будут в Российском фонде прямых инвестиций, Государственной транспортной лизинговой компании, либо за рубежом, у иностранных инвесторов.

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