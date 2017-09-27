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08:12 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан готовит полную либерализацию экспорта продукции

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Узбекистан в ближайшие недели планирует провести полную либерализацию внешнеэкономической деятельности в части экспорта продукции, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Как отметил первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Ислам Жасимов в ходе узбекско-российского бизнес-форума, в ближайшие дни в стране предусматривается принятие важнейшего документа для внешнеэкономической деятельности.

«Сейчас подготовлен проект указа Президента Узбекистана. Я думаю, что возможно он будет принят уже на днях. Он посвящен полной либерализации внешнеэкономической деятельности в направлении экспорта. Это действительно открывает очень широкие возможности, снимает всякие преграды, которые на сегодня, скажем, имеются в экспорте плодоовощной продукции, а также других товаров. Думаю, что это откроет и широкие возможности для импорта со стороны российских бизнесменов узбекской продукции», — отметил он.

Ранее представители экономического блока правительства страны заявляли о возможности введения единого экспортного бренда для узбекской продукции — Best in Uzbekistan. Эта мера предусмотрена в рамках разрабатываемого проекта постановления правительства по кардинальному совершенствованию системы поддержки развития предпринимательской деятельности и улучшению условий ведения бизнеса.

Напомним, что в стране в первой половине 2017 года в экспортную деятельность были вовлечены более 360 предприятий, освоены поставки за рубеж свыше 120 новых видов товаров, значительно увеличены объемы экспорта готовой текстильной продукции, минеральных удобрений, легковых автомобилей и других востребованных на внешних рынках товаров.

Вместе с тем анализ деятельности в этой сфере свидетельствует о сохраняющемся значительном незадействованном потенциале и наличии бюрократических препон для масштабного участия самих производителей в экспортной деятельности.

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