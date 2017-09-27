Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
СМИ: российский генерал Асапов погиб из-за утечки информации
Жертвы взрыва на границе Грузии и России в критическом состоянии
Что изменится в жизни россиян с 1 октябряОсенний призыв, повышение "невыездного" порога для должников, введение процедуры tax free и другие нововведения октября.
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
СМИ: Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
"Дико и жалко": Поплавская о смелом наряде Бузовой
Бузова получила премию в "обнаженном" комбинезоне
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
«Верховный лгун»: в Крыму о докладе ООН
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
20В Мексике произошло мощное землетрясение
08:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Первые дома в сгоревшем поселке Стрелка сдадут в конце недели

Все погорельцы получат свое жилье к 10 октября.

Первые дома в сгоревшем поселке Стрелка под Лесосибирском будут сданы в конце недели. Сейчас рабочие заканчивают отделку 16 домов.

В домах сделан ремонт, оборудованы котельные и санузлы, а также проведено отопление и свет. Строительству помешал сильный дождь, который насквозь промочил новостройки, однако МЧС выделило 45 тепловых пушек для просушки помещений.

На строительной площадке работают почти 300 человек. Около 90 строителей живут прямо здесь, разбив палатки с печками по распоряжению губернатора.

«Рабочий день у нас начинается с 8 утра, заканчиваем примерно в восемь, девять часов, сейчас уже поставили прожектора. Чтобы ускориться, чтобы жильцы быстрее зашли в дома. А проживаем в этом палаточном городке, и этот процесс ускоряет работу, что мы сразу с палаток, как говорится, в бой», — говорит бригадир Игорь Шарафутдинов.

Дома решено сдавать поэтапно. По словам генподрядчика, 29 сентября заселят жителей первой улицы. До 10 октября ключи от нового жилья получат все остальные погорельцы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Путин наградил двоих красноярских тренеров за вклад в развитие спорта
Над горящим складом под Винницей закрыли воздушное пространство
«Ъ» сообщил об аресте экс-главы СУ-155 по новому уголовному делу
«Спартак» не удержал победный счет в матче с «Ливерпулем» в ЛЧ
В США начали строить прототипы стены на границе с Мексикой
Роскачество выявило брак почти в 20% нарезного хлеба
США обвинили Россию в несоблюдении Договора по открытому небу
В России могут снизить градус слабоалкогольных напитков
Спорт
Выжили: «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» «Спартак» в невероятном по накалу матче сыграл вничью с «Ливерпулем» на своем поле. Красно-белые проявили стойкий характер — и за это достойны комплиментов
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Новостройки в Москве начали дорожать
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Какие имена для мальчиков считаются счастливыми Многие люди верят в то, что существуют «счастливые» и «несчастливые» имена. Рассказываем о мужских именах, которые, как считается, приносят своим обладателям удачу и везение.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь