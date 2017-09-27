Первые дома в сгоревшем поселке Стрелка сдадут в конце недели

Первые дома в сгоревшем поселке Стрелка под Лесосибирском будут сданы в конце недели. Сейчас рабочие заканчивают отделку 16 домов.

В домах сделан ремонт, оборудованы котельные и санузлы, а также проведено отопление и свет. Строительству помешал сильный дождь, который насквозь промочил новостройки, однако МЧС выделило 45 тепловых пушек для просушки помещений.

На строительной площадке работают почти 300 человек. Около 90 строителей живут прямо здесь, разбив палатки с печками по распоряжению губернатора.

«Рабочий день у нас начинается с 8 утра, заканчиваем примерно в восемь, девять часов, сейчас уже поставили прожектора. Чтобы ускориться, чтобы жильцы быстрее зашли в дома. А проживаем в этом палаточном городке, и этот процесс ускоряет работу, что мы сразу с палаток, как говорится, в бой», — говорит бригадир Игорь Шарафутдинов.