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09:13 (мск), источник: Tengrinews

В Астане начался отопительный сезон

Аким Астаны Асет Исекешев подписал постановление о начале отопительного сезона 2017−2018 годов в столице Казахстана, передает медиацентр столичного акимата.

Источник: Tengrinews

«В соответствии с законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года “О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан”, правилами подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане, утвержденными решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года, акимат города Астаны постановляет начать отопительный сезон 2017/18 в городе Астане с 27 сентября 2017 года», — цитирует текст постановления медиацентр столичного акимата.

Сообщается, что Управлению энергетики Астаны поручено принять необходимые меры, вытекающие из постановления. Контроль над исполнением постановления возложен на заместителя акима города Космана Айтмухаметова.

Напомним, накануне подача отопления началась в дошкольные учреждения, школы, объекты здравоохранения и культуры.

Ранее в городском управлении энергетики заявили о стопроцентной готовности столичных школ, больниц и объектов культуры к отопительному сезону. Многоэтажные жилые дома также практически полностью готовы к приему тепла. Почему в Астане подорожал уголь, рассказали в акимате.

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