Право маркировать свою продукцию знаком «Продукт Башкортостана» получили около 300 производителей

Знак «Продукт Башкортостана», размещенный на упаковке товара, свидетельствует о том, что продукты питания, изделия из текстиля и кожи, а также продукция народных промыслов произведены на территории Республики Башкортостан и соответствуют законодательству в области качества и безопасности пищевых продуктов.