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09:32 (мск), источник: ИА Башинформ

Право маркировать свою продукцию знаком «Продукт Башкортостана» получили около 300 производителей

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Без малого 300 республиканских производителей получили право маркировать свою продукцию знаком «Продукт Башкортостана».

Знак «Продукт Башкортостана», размещенный на упаковке товара, свидетельствует о том, что продукты питания, изделия из текстиля и кожи, а также продукция народных промыслов произведены на территории Республики Башкортостан и соответствуют законодательству в области качества и безопасности пищевых продуктов.

Проект «Продукт Башкортостана» стартовал в 2013 году. Маркировать свою продукцию знаком «Продукт Башкортостана» могут исключительно предприятия республики, работающие преимущественно на местном сырье.

Полный список товаров, получивших право на маркировку «Продукт Башкортостана», размещен на официальном сайте проекта. Покупатель может легко проверить, действительно ли перед ним «правильный» продукт, получивший все необходимые разрешения.

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